Ünlü yatırımcı Warren Buffett Trump’ a dikkat çeken mesaj

Warren Buffett, ABD hükümetine seslenerek, ödedikleri vergilerin akıllıca harcanması gerektiğini vurguladı. Ekonominin büyümesiyle daha fazla vergi ödemeye hazır olduklarını belirten ünlü yatırımcı, devletin dezavantajlı kesimlere daha iyi imkanlar sunması gerektiğini söyledi.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, Berkshire Hathaway’in hissedarlarına hitaben yazdığı yıllık mektubunda şirketin son 60 yıldaki başarısını vurgularken, ABD ekonomisi ve yatırım dünyasına yönelik önemli mesajlar verdi. 94 yaşındaki Buffett, şirketin geleceğine dair iyimser olduğunu belirtirken, halefi Greg Abel’in bu büyük yatırım imparatorluğunu yönetmeye hazır olduğunu söyledi.

BERKSHİRE HATHAWAY’İN BÜYÜMESİ

Buffett, 1965 yılında devraldığı ve bir tekstil şirketi olarak başlayan Berkshire Hathaway’in bugün dünyanın en büyük yatırım holdinglerinden biri haline geldiğini vurguladı. Şirketin yıllar içinde ABD ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Buffett, 2023 yılında 26.8 milyar dolar vergi ödediklerini söyledi.

Buffett, şirketin elindeki nakit rezervinin 334.2 milyar dolara ulaştığını da açıkladı. Apple ve Bank of America hisselerinin önemli bir kısmını sattıklarını belirten Buffett, bunun yerine Japonya’daki beş büyük konglomera şirketine yaptıkları yatırımları artırdıklarını ifade etti. Son altı yılda bu şirketlere yapılan 13.8 milyar dolarlık yatırımın, şu an 23.5 milyar dolar değere ulaştığını vurguladı.

ABD HÜKÜMETİNE MESAJ

Buffett, politik konulara fazla girmemeye özen gösterse de, ABD hükümetine önemli bir mesaj gönderdi. Devlete ödedikleri vergilerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Buffett, "Umarım ileride daha fazla vergi öderiz çünkü bu, ülkenin ve ekonomimizin daha da büyüdüğünü gösterir. Ancak bu paranın akıllıca harcanması ve toplumun dezavantajlı kesimlerine daha iyi imkanlar sunulması gerekir" dedi.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE YATIRIM STRATEJİSİ

Buffett, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirterek, Berkshire Hathaway’in şu an büyük yatırımlardan kaçındığını söyledi. Yüksek hisse fiyatlarının yatırım yapmayı zorlaştırdığını dile getiren Buffett, mevcut piyasa koşullarında büyük şirket alımlarının mantıklı olmadığını ifade etti. Ancak elde tuttukları büyük nakit rezervinin, ileride büyük fırsatlar doğduğunda hızla hareket etmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

BERKSHİRE HATHAWAY’İN FİNANSAL SONUÇLARI

2024 yılında şirketin 189 yan kuruluşunun %53’ünün kârlarının düştüğünü açıklayan Buffett, ancak genel olarak beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediklerini belirtti. Özellikle sigorta birimlerinin yüksek kazanç sağladığını ve kısa vadeli yatırımlardan elde edilen faiz gelirlerinin arttığını söyledi. 2024’ün son çeyreğinde 19.69 milyar dolar net kâr elde ettiklerini belirten Buffett, operasyonel kârlarının da ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Analistler, Berkshire Hathaway’in geniş portföyünün ABD ekonomisinin genel durumu hakkında ipuçları sunduğunu belirterek, bazı sektörlerde zayıflama yaşandığını ve bunun 2025 yılında da devam edebileceğini öngördü. Ayrıca, Kaliforniya’daki büyük orman yangınları nedeniyle sigorta biriminin 1.3 milyar dolarlık zarar yazmasının beklendiği açıklandı.

HİSSEDAR TOPLANTISINDA DEĞİŞİKLİK

Warren Buffett, her yıl Mayıs ayında düzenlenen ve yatırım dünyasında "kapitalistlerin Woodstock’ı" olarak anılan hissedar toplantısında bazı değişiklikler yapacaklarını duyurdu. Toplantının süresinin kısaltılacağını ve yöneticilerin yalnızca sabah 8’den öğlen 1’e kadar soruları yanıtlayacağını açıkladı. Ayrıca, geleneksel olarak gösterilen komik tanıtım filminin bu yıl yayınlanmayacağını belirtti.