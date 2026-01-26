Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ürdün onayladı! Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaşım iş birliği başlıyor

Ürdün Bakanlar Kurulu, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaşım, altyapı ve lojistik alanlarında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptını onayladı. Üç ülkenin ulaştırma sistemlerini entegre edecek proje ile kara, hava ve demir yolu taşımacılığında verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Ürdün onayladı! Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaşım iş birliği başlıyor
AA
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 00:47
|
26.01.2026
26.01.2026
saat ikonu 00:50

Bakanlar Kurulu, Ürdün, ve arasında alanında ve ortak bağlantıları güçlendirmeye, altyapının geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptını onayladı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi. Habere göre, Ürdün Bakanlar Kurulu, Ürdün, Türkiye ve Suriye ulaştırma bakanlıkları arasında, üç ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan mutabakat zaptının onaylanmasına karar verdi.

TAŞIMACILIK VE ALTYAPIDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Mutabakat zaptı, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, "toprakları üzerinden gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı, ülkeler arasındaki ulaşım altyapısını geliştirmeyi ve bunun mal ve yolcu taşımacılığına olumlu yansımasını" hedefliyor.

Ayrıca, mutabakatın alanında tecrübelerin paylaşılması ile yatırımları teşvik ve koordine etmeyi de amaçlıyor. Bu işbirliği, kara ve hava taşımacılığının yanı sıra, gelecekte mümkün olabilecek tüm ulaşım türlerini, demir yolları ve çok modlu lojistik hizmet sistemleri de kapsıyor.

Ürdün onayladı! Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaşım iş birliği başlıyor

ORTAK BAKANLAR KOMİTESİ KURULUYOR

Habere göre üç ülkeden ulaştırma bakanları ve ilgili bakanların yer alacağı ortak bir bakanlar komitesinin oluşturulması bekleniyor. Bu komitenin, stratejik yönlendirme sağlamak, diyaloğu güçlendirmek ve mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere üst düzey bir koordinasyon mercii olması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2025'te Ürdün ziyareti kapsamında verdiği röportajda, Türk tırlarının kara yoluyla Ürdün ve Körfez ülkelerine ulaşımını sağlayacak koridorun, Suriye içindeki vize ve kara yolu rehabilitasyonu gibi eksikliklerin giderilmesinin ardından gelecek yıl tamamen faaliyete geçmiş olacağını söylemişti.

