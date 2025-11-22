Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Dünya
 | Ali Osman Polat

Suriye ve Ürdün yapay zeka ile siber güvenlik alanında el sıkıştı

Suriye ve Ürdün, bilişim teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda bir dizi ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmalar, Şam'da düzenlenen Suriye-Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Forumu kapsamında resmiyet kazandı.

Suriye ve Ürdün yapay zeka ile siber güvenlik alanında el sıkıştı
haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, imzalanan anlaşmaların devrik Esed rejiminin yıkılışının yıl dönümü olan aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Suriye ve Ürdün yapay zeka ile siber güvenlik alanında el sıkıştı

SURİYELİ BAKAN: PAZARIMIZ ÜRDÜNLÜ ŞİRKETLERE AÇIK

Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Suriye pazarının Ürdünlü şirketlere açık olduğunu belirtti. Heykel, Suriye'deki sektörünün ", veri koruma ve " gibi modern kavramları benimsemesi gerektiğini aktardı.

Bakanlık olarak bölgesel ve uluslararası yatırımları çekmek ve teknolojik girişimcilik ortamını oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Dijital ve Girişimcilik Bakanı Sami Simeyrat ise forumun, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için bir köprü görevi gördüğünü ve kamu ile özel sektör arasında ortaklık fırsatlarını araştırdığını ifade etti.

