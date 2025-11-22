Suriye ve Ürdün yapay zeka ile siber güvenlik alanında el sıkıştı

Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, imzalanan anlaşmaların devrik Esed rejiminin yıkılışının yıl dönümü olan aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SURİYELİ BAKAN: PAZARIMIZ ÜRDÜNLÜ ŞİRKETLERE AÇIK

Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Suriye pazarının Ürdünlü şirketlere açık olduğunu belirtti. Heykel, Suriye'deki teknoloji sektörünün "siber güvenlik, veri koruma ve dijital dönüşüm" gibi modern kavramları benimsemesi gerektiğini aktardı.

Bakanlık olarak bölgesel ve uluslararası yatırımları çekmek ve teknolojik girişimcilik ortamını oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanı Sami Simeyrat ise forumun, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için bir köprü görevi gördüğünü ve kamu ile özel sektör arasında ortaklık fırsatlarını araştırdığını ifade etti.