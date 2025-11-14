Uzayda kabusu yaşadılar! Çin'in mahsur kalan taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot, 6 ay sürecek görevlerini tamamladı. Ancak astronotların dönüşü Shenzhou-20'nin dönüş kapsülündeki bir pencerede çatlak oluşması nedeniyle 9 gün ertelenmişti.

Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie’den oluşan mürettebat, yedek mürettebatı getiren Shenzhou-21 uzay aracıyla Dünya'ya döndü. Çin’in kuzeybatısındaki İç Moğolistan’ın bir bölgesine inen astronotlar, sağlık ekipleri tarafından karşılandı.

Kapsülün inişinin ardından yapılan ilk incelemede, astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından meydana gelen olaya ilişkin ilk kez açıklama yapıldı. Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülünün küçük bir penceresinde "küçük çatlaklar" meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Kapsül, insanlı dönüş için güvenlik gereksinimlerini karşılamıyor. Shenzhou-20 yörüngede kalacak ve ilgili deneyleri gerçekleştirecek" denildi.

ÇİNLİ ASTRONOT 1 YILLIK GÖREVE HAZIRLANIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu ile birlikte faaliyette olan Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu, 2022 yılında tamamlandı. Shenzhou-21 ile uzay istasyonunda göreve başlayan mürettebat arasında Çin’in en genç astronotu olan 32 yaşındaki Wu Fei de yer alıyor.

Gelecek yıl görevlendirilmesi beklenen Shenzhou-22'de yer alacak astronotun ise uzun süreli bir deney için 1 yıldan uzun bir süre uzay istasyonunda kalması planlanıyor.