Elon Musk'a dişli rakip! Jeff Bezos'un Blue Origin'i New Glenn roketini Mars'a fırlattı

ABD'li milyarder ve dev şirket Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi olan Blue Origin'in New Glenn adlı roketi, NASA'nın Mars görevi "ESCAPADE" misyonu kapsamında ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

İki uyduyu taşıyan roket, uyduları yörüngeye fırlatmasının ardından kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra başarıyla iniş gerçekleştirdi.

ELON MUSK'TAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Ayrıca, 22 ayda Mars'a ulaşması beklenen uyduların, gezegenin atmosferini ve manyetik alanını ölçeceği ifade edildi. Blue Origin CEO'su Dave Limp yaptığı açıklamada, "Bugün görevi başarıyla tamamladık ve ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bezos'a ait Blue Origin’in New Glenn roketinin başarılı fırlatışı, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile Mars yarışında rakip haline geldiği tartışmalarını da başlatırken Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Tebrikler Jeff Bezos ve Blue Origin ekibi" ifadelerini kullandı.

New Glenn roketi, ilk test uçuşu kapsamında Ocak ayında fırlatılmış ancak yapılan ilk iniş denemesi başarısız olmuştu.