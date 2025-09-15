Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Çin, Ay yarışında öne geçti! Kritik Roket testi başarıyla tamamlandı

Ay yarışı kızışıyor. Çin’in yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi Long March-10, Hainan’daki Wenchang Uzay Üssü’nde gerçekleştirdiği ikinci statik ateşleme testini başarıyla tamamladı.

Murat Makas
15.09.2025
15.09.2025
'in yeni nesil insanlı taşıyıcı roketi Long March-10, cuma günü güneydeki Hainan adası eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Üssü'nde ikinci statik ateşleme testini başarıyla tamamladı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), bu adımın Long March-10 serisi taşıyıcı roketlerin ilk prototipinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TEST 320 SANİYE SÜRDÜ

Xinhua'nın haberine göre, yerel saatle 15.00'te, roketin birinci aşamasında kullanılan yedi motor aynı anda ateşlendi. Prosedürün ardından toplam 320 saniye süren çok sayıda test süreci tamamlandı.

Çin, Ay yarışında öne geçti! Kritik Roket testi başarıyla tamamlandı

Şu ana kadar planlanan iki statik ateşleme testi tamamlandı. CMSA'ya göre, bu testler roketin ilk aşama itki sisteminin tasarım geçerliliğini ve güvenilirliğini ve kurtarma için çalışma prosedürünü kapsamlı bir şekilde doğruladı

ESKİ NASA BAŞKANI BRİDENSTİNE ABD'Yİ UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Ay programı 'in oluşturulmasını da denetleyen eski NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Eğer bir değişiklik olmazsa, ABD'nin Çin'in Ay yüzeyine iniş için öngördüğü zaman çizelgesini geçmesi pek olası değil" diyerek hükümeti uyarmıştı.

Çin, Ay yarışında öne geçti! Kritik Roket testi başarıyla tamamlandı

ABD kendi fırlatma ve roket sistemlerinde sorun yaşıyor. Öte yandan bütçe kesintileri de NASA'nın başındaki belalardan biri.

Beyaz Saray, 2026 mali yılı bütçe talebinde, Artemis III'ten sonra NASA'nın maliyetli Space Launch System (SLS) roketini ve Orion uzay aracını sonlandırmak istiyor. Ay'ın yörüngesinde konumlandırılacak Lunar Gateway adlı küçük uzay istasyonu projesini de iptal etmeyi hedefliyor.

