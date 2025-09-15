Elon Musk şokta! Starlink çöktü

Starlink kullanıcıları, dün akşam saatlerinden itibaren bağlantı sorunları yaşamaya başladı. DownDetector verilerine göre, sorun yaşayan kişi sayısı kısa sürede 45 bini geçti. Kesinti, Arizona’dan New Jersey’e kadar birçok eyalette hissedildi. Özellikle Arizona, Utah, New Jersey ve Nevada’dan yoğun şikâyetler geldi.

SORUN BÜYÜK

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 60’ı yavaş bağlantı ya da sürekli kopma sorununu bildirirken, yüzde 40’ı internete hiç erişemediğini aktardı. Bu tablo, kesintinin ne kadar yaygın ve ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

STARLİNK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada, “Starlink şu anda bir hizmet kesintisi yaşıyor. Ekibimiz durumu araştırıyor” ifadelerine yer verdi. Ancak kesintinin nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.