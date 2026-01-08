Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Venezuela, ABD'nin saldırılarında 100 kişinin öldüğünü duyurdu! İçişleri Bakanı bilançoyu açıkladı

ABD'nin cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu saldırılarla ilgili Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'dan açıklama geldi. Cabello, saldırılar sırasında 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Venezuela, ABD'nin saldırılarında 100 kişinin öldüğünü duyurdu! İçişleri Bakanı bilançoyu açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 11:02

ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, başkent Karakas'ta ABD güçleri tarafından yakalanmıştı. Maduro ve eşi daha sonra yargılanmak üzere New York'a götürülmüştü.

VENEZUELA SALDIRININ BİLANÇOSUNU DUYURDU

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Diosdado Cabello, saldırıların bilançosunu açıkladı.

Venezuela, ABD'nin saldırılarında 100 kişinin öldüğünü duyurdu! İçişleri Bakanı bilançoyu açıkladı

Cabello, saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cabello, baskın sırasında Maduro'nun bacağından, eşi Cilia Flores'in ise başından yaralandığını aktardı.

Öte yandan ABD askeri saldırısını "barbarca, aşağılık ve insanlık dışı" şeklinde nitelendiren Cabello, çok sayıda masum insanın zarar gördüğünü belirtti.

Karakas yönetimi daha önce saldırılarda ölenlerin sayısını açıklamamıştı. Venezuela ordusu, ABD'nin saldırılarında 23 askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Küba hükümeti ise Venezuela'da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun da yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ABD'nin saldırılarında 100 kişinin öldüğünü duyurdu! İçişleri Bakanı bilançoyu açıkladı

PENTAGON DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün yaptığı açıklamayla operasyona ilişkin ilk kez net bir bilanço paylaşmıştı. Pentagon'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, söz konusu operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını söylemişti.

Yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada operasyonda yaralanan askerlerden 2'sinin hala iyileşme sürecinde olduğunu, 5 askerin ise tamamen iyileştiğini belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, Rusya'ya yaptırım için düğmeye bastı! Bu başka ülkeleri de etkileyecek
Netanyahu, Trump'tan onayı aldı ışık hızında saldırı hazırlıklarına başladı: Hedefte 6 bölge var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.