Venezuela muhalif lideri Machado, Trump'ın kıskançlığına kurban gitti: O ödülü almayacaktı!

ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla beraber Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yerine Trump'ın da bir dönem desteklediği muhalif lider Maria Corina Machado'nun geçmesi bekleniyordu. Fakat Machado'nun Trump'ın 'kıskançlığına kurban gittiği' öne sürüldü.

Venezuela muhalif lideri Machado, Trump'ın kıskançlığına kurban gitti: O ödülü almayacaktı!
ABD, Venezuela saldırısını Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymanın ardından sonlandırdı. Venezuela'yı kaosa sürükleyen ABD müdahalesinin ardından bir dönem Başkan Donald Trump tarafından da desteklenen muhalif lider Maria Corina Machado'nun, Maduro'nun yerine geçmesi bekleniyordu. Fakat bu ihtimal gerçekleşmedi.

Venezuela muhalif lideri Machado, Trump'ın kıskançlığına kurban gitti: O ödülü almayacaktı!

''ÖDÜLÜ KABUL ETMESİ CİDDİ BİR HATA''

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, Trump'ın desteğini engelledi. Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Machado'nun çevresine yakın kişiler ise Trump'ın açıklamaları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Venezuela muhalif lideri Machado, Trump'ın kıskançlığına kurban gitti: O ödülü almayacaktı!

NOBEL ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETMESİ İŞE YARAMADI

Venezuelalı muhalif lider Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yapmıştı.

Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." şeklinde cevap vermişti.

Venezuela muhalif lideri Machado, Trump'ın kıskançlığına kurban gitti: O ödülü almayacaktı!

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.

