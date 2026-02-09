Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Pablo Guanipa, 8 ay tutuklu kalmasının ardından serbest bırakıldı. Fakat Guanipa, serbest kalmasından saatler sonra silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 14:28

ABD'nin 'ya yönelik saldırısının Devlet Başkanı 'yu alıkoymasıyla son bulmasının ardından siyasi tutukluların bazıları serbest bırakıldı. Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Juan Pablo Guanipa da 8 ayın ardından serbest bırakıldı. Fakat serbest kalmasından saatler sonra silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı

''SİLAHLI ADAMLAR 4 ARAÇLA KAÇIRDI''

Nobel Ödüllü Venezuelalı muhalif lider Mara Corina Machado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guanipa'nın tahliye edilmesinden saatler sonra başkent Karakas'ın Los Chorros mahallesinden silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. Machado paylaşımında "Sivil kıyafetli, ağır silahlı adamlar dört araçla gelip Guanipa'yı zorla götürdüler" ifadelerini kullandı.

https://x.com/MariaCorinaYA/status/2020712379248705579

''DİKTATÖRLÜĞÜN BASKICI GÜÇLERİ KAÇIRDI''

Guanipa'nın lideri olduğu Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi'nden yapılan açıklamada, "Diktatörlüğün baskıcı güçleri tarafından kaçırıldı. Guanipa'ya eşlik edenler, muhalif lider araca bindirilmeden önce kendilerine silah doğrultulduğunu söyledi. Guanipa'ya herhangi bir zarar gelirse bunun sorumluluğu (Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodrguez, (Ulusal Meclis Başkanı) Jorge Rodrguez ve (İçişleri Bakanı) Diosdado Cabello'ya aittir" denildi.

Uluslararası topluma seslenen parti yetkilileri, Guanipa'nın "derhal" serbest bırakılması ve Venezuela hükümetinin "muhalefete yönelik zulmüne" son verilmesini talep etmeye çağırdı.

Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı

''BABAMA BİR ŞEY OLURSA REJİM SORUMLU''

Sekiz ay sonra özgürlüğüne kavuşan Guanipa'nın oğlu Ramn Guanipa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında tüm ailemiz birbirine yeniden sarılabilecek. Babama bir şey olursa bundan rejim sorumludur" dedi.

Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı

NE OLMUŞTU?

Pazar günü serbest bırakılan en az 30 kişi arasında bulunan Guanipa, 2017'de Zulia bölgesinin valisi seçilmiş ancak Maduro'nun Ulusal Meclis önünde yemin etmeyi reddettiği için göreve başlaması engellenmişti. Guanipa, 2024 seçim sonuçlarına itiraz ettiği için terörizm ve vatana ihanetle suçlandıktan sonra saklanmış, Mayıs 2025'te gözaltına alınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran ve ABD arasındaki gerilim ötelendi, ortadan kalkmadı! Trump'ın hamlesi sadece bir 'siyasi jest'
İsrail, ABD desteği almadan İran'ı vurmaya hazır! Çarpıcı iddia tansiyonu yükseltti
ETİKETLER
#nicolas maduro
#venezuela
#muhalefet
#Siyasi Tutuklular
#Juan Pablo Guanipa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.