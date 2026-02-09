Venezuela'da muhalif siyasetçi serbest kalmasından birkaç saat sonra kaçırıldı

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla son bulmasının ardından siyasi tutukluların bazıları serbest bırakıldı. Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Juan Pablo Guanipa da 8 ayın ardından serbest bırakıldı. Fakat serbest kalmasından saatler sonra silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

''SİLAHLI ADAMLAR 4 ARAÇLA KAÇIRDI''

Nobel Ödüllü Venezuelalı muhalif lider Mara Corina Machado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guanipa'nın tahliye edilmesinden saatler sonra başkent Karakas'ın Los Chorros mahallesinden silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. Machado paylaşımında "Sivil kıyafetli, ağır silahlı adamlar dört araçla gelip Guanipa'yı zorla götürdüler" ifadelerini kullandı.

https://x.com/MariaCorinaYA/status/2020712379248705579

''DİKTATÖRLÜĞÜN BASKICI GÜÇLERİ KAÇIRDI''

Guanipa'nın lideri olduğu Adalet Önce (Primero Justicia) Partisi'nden yapılan açıklamada, "Diktatörlüğün baskıcı güçleri tarafından kaçırıldı. Guanipa'ya eşlik edenler, muhalif lider araca bindirilmeden önce kendilerine silah doğrultulduğunu söyledi. Guanipa'ya herhangi bir zarar gelirse bunun sorumluluğu (Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodrguez, (Ulusal Meclis Başkanı) Jorge Rodrguez ve (İçişleri Bakanı) Diosdado Cabello'ya aittir" denildi.

Uluslararası topluma seslenen parti yetkilileri, Guanipa'nın "derhal" serbest bırakılması ve Venezuela hükümetinin "muhalefete yönelik zulmüne" son verilmesini talep etmeye çağırdı.

''BABAMA BİR ŞEY OLURSA REJİM SORUMLU''

Sekiz ay sonra özgürlüğüne kavuşan Guanipa'nın oğlu Ramn Guanipa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında tüm ailemiz birbirine yeniden sarılabilecek. Babama bir şey olursa bundan rejim sorumludur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü serbest bırakılan en az 30 kişi arasında bulunan Guanipa, 2017'de Zulia bölgesinin valisi seçilmiş ancak Maduro'nun Ulusal Meclis önünde yemin etmeyi reddettiği için göreve başlaması engellenmişti. Guanipa, 2024 seçim sonuçlarına itiraz ettiği için terörizm ve vatana ihanetle suçlandıktan sonra saklanmış, Mayıs 2025'te gözaltına alınmıştı.