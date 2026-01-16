Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Venezuela'nın yeni lideri Machado mu olacak? Trump'la Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Machado "Çok iyi geçti, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a takdim ettim." dedi.

Venezuela'nın yeni lideri Machado mu olacak? Trump'la Beyaz Saray'da görüştü
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 00:25

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Öğle yemeği formatında gerçekleşen görüşme, ikilinin ilk görüşmesi oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi.

Venezuela'nın yeni lideri Machado mu olacak? Trump'la Beyaz Saray'da görüştü

Leavitt, ayrıca Trump'ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela'yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerli olduğunu söyledi.
Machado, görüşmenin ardından Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileri ile bir araya geldi.

MACHADO: GÖRÜŞME ÇOK İYİ GEÇTİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan "Çok iyi geçti, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a takdim ettim." dedi.

MADURO YÖNETİMİNE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti.

Venezuela'nın yeni lideri Machado mu olacak? Trump'la Beyaz Saray'da görüştü

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmişti. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Machado, bu yıl kendisine verilen Nobel'i Trump'a vermek istediğini ifade etmişti. Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü'nün devredilemeyeceğini bildirmişti.

#Dünya
