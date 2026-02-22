Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi

Birleşik Krallık'ta Cambridge Üniversitesi öğrencileri inanılmaz bir keşfe imza attı. Wandlebury Country Park'ta 1200 yıl öncesine ait bir 'idam çukuru' bulundu. Toplu mezarın, Vikinglerin bölgeyi fethettiği dönem olan MS 9. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi
Cambridge Üniversitesi öğrencileri, Wandlebury Country Park'ta bulunan bir keşfi duyurdular. 2025'te başlayan çalışmalar sonuç verdi ve 1200 yıllık bir infaz çukuru ve Antik Çağ'daki işkenceler gün yüzüne çıktı.

Toplu mezarın, Vikinglerin bölgeyi fethettiği dönem olan MS 9. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. Arkeologlar, yaklaşık 10 genç erkeğin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. İdam çukurunun, ''Sakson yönetimindeki Mercia Krallığı ile Doğu Anglia Krallığı arasındaki çatışmada bölgenin 'sınır bölgesi' olduğu bir döneme ait olabileceği" belirtildi.

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi

SINIR ÇATIŞMASI MI YARGISAL İNFAZ MI?

Ölümlerin, sınır çatışmasıyla mı yoksa yargısal infazla mı ilgili olduğu konusunda sorular henüz belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamada, "Alışılmadık bir şekilde, toplu mezarda hem bütün hem de parçalanmış kalıntılar bulundu; bunlar arasında, vücutlarına ait net bir kanıt bulunmayan bir grup kafatası ve 'yığın halindeki bacaklar'ın yanı sıra, bazıları bağlanmış olduklarını düşündüren pozisyonlarda bulunan dört adet tam iskelet de yer alıyordu" denildi.

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi

İLK KANIT: KONUM

New York Post'un haberine göre, Cambridge Arkeoloji Birimi'nde görevli arkeolog Oscar Aldred, iki temel kanıtın bu alanın bir infaz çukuru olduğunu gösterdiğini söyledi. İlk kanıtın 'konum' olduğunu belirten Aldred, "Mezarın eski bir Demir Çağı tepe kalesiyle bağlantılı olması, idam mezarları için ideal bir konum oluşturuyor. Bu döneme ait infaz yerleri genellikle bir bölgenin sınırında, ancak aynı zamanda manzaranın öne çıkan noktalarında da bulunuyordu." dedi.

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi

İKİNCİ KANIT: KAFA KESME

Arkeolog, ikinci kanıtın ise kafa kesme kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. En az bir iskelette "başının kesildiğine dair açık işaretler" görüldü; özellikle alt çene kemiğinin sol tarafında kesikler ve doğrama izleri vardı.

Aldred, "Eğer bu bir savaş alanı gömülmesi olsaydı, özellikle kol ve bacaklarda, savaş yaralarıyla ilgili olarak kemiklerde daha fazla travma görmeyi beklerdik" açıklamasında bulundu.

Viking dönemine ait 1200 yıllık 'idam çukuru' bulundu: Antik Çağ'ın acımasız şiddeti gözler önüne serildi

''KONUM İNFAZ İÇİN UYGUN''

Buluntunun önemini vurgulayan yetkili, komple iskeletlerin yanında üst üste yığılmış kafatasları ve uzuvların bulunmasının "hiç de yaygın olmadığını" belirtti. Aldred ayrıca şunları ekledi:

"Mezar çukurundaki kemik gruplaması, daha iyi anlamak için üzerinde daha çok çalışmamız gereken bir konu. Burası, insanların toplanıp idam kararları gibi önemli kararlar aldığı, adli meclislerin toplandığı türden bir yer. Dolayısıyla, bir infaz bağlamında, ortam uygun, tabiri caizse."

Araştırmacılar şu anda bu kişilerin kim olduklarını ve hangi yılda öldüklerini belirlemek için DNA, izotop ve radyokarbon testleri yapıyorlar.

