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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen en çok satan ürününü marketlerde satacak: Ne araba ne de parça!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, en büyük ticari başarısını otomobille değil, mutfakla yakalamış durumda. Şirket, 2024'te "en çok satan ürünü" olan bir yemeği Almanya'daki süpermarketlerde satışa sunma kararı aldı.

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Volkswagen en çok satan ürününü marketlerde satacak: Ne araba ne de parça!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:09

Volkswagen, en çok satan ürününün yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü ve bu ürün, şirketin gelirlerini ve kârlılığını "dramatik şekilde" artırma potansiyeline sahip. Ancak aklınıza hemen bir otomobil geldiyse yanılıyorsunuz; bahse konu olan şey bir otomobil değil.

En deneyimli otomotiv analistlerini bile şaşkına uğratacak bir şekilde, firmanın en önemli ürün gruplarından biri bir araç, hatta bir araç bileşeni değil, geleneksel bir Alman sosis türü.

Autocar.co.uk'un haberine göre, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Volkswagen, aynı zamanda işlenmiş et sektöründe de güçlü bir oyuncu ve meşhur Volkswagen currywurst sosisleri artık Almanya'daki süpermarketlerde hazır yemek reyonlarında yerini almaya hazırlanıyor.

İlk olarak 1973 yılında Wolfsburg'daki şirket bünyesindeki kasaphanede ızgarada pişirilerek hayata geçirilen sosisler, başlangıçta yalnızca şirket çalışanları için üretilmişti. Ancak kısa sürede fabrika sınırlarını aşarak Alman halkı arasında bir kült haline geldi.

Volkswagen en çok satan ürününü marketlerde satacak: Ne araba ne de parça!

VOLKSWAGEN ARABADAN DAHA ÇOK SOSİS SATTI

Sadece 2024 yılında Volkswagen yaklaşık 8,6 milyon currywurst sattı; bu sayı, dünya genelinde teslim edilen 5,2 milyon Volkswagen markalı otomobil ve ticari aracı açık ara geride bırakıyor. Volkswagen Grubu'nun tüm markaları toplandığında (9,03 milyon), currywurst ikinci sırada yer alıyor.

Haziran 2025 itibarıyla currywurst, tam teşekküllü bir hazır yemek olarak süpermarket raflarına geliyor. Mikrodalgaya uygun versiyon; Almanya'nın kuzey ve doğusundaki Edeka ve Netto gibi perakendecilerde satışa sunulacak. Ürün için ulusal çapta bir yayılımın planlandığı da bildiriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Volkswagen currywurst sosisleri nereden satın alınır?
Haziran 2025 itibarıyla Almanya'nın kuzey ve doğusundaki Edeka ve Netto marketlerinde mikrodalgaya uygun hazır yemek formunda satışa sunulacak. Ulusal yayılım da planlanıyor.
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#Currywurst
#Sosis
#Hazır Yemek
#Dünya
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