Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Volkswagen, İsrail'in Demir Kubbe sistemi için parça üretecek

İngiliz basını Volkswagen'in İsrailli savunma şirketi ile iş birliğine gideceği iddiasını ortaya attı. Almanya'daki fabrikalardan birinin otomobil üretimini durdurarak savunma sanayi için üretim yapacağını ve İsrail için Demir Kubbe için parça üreteceğini öne sürdü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 00:30

Alman otomotiv devi 'in İsrailli bir şirket ile İsrail'in hava savunma sistemi için füze parçası üretimine başlayacağı konuşuluyor.
İngiliz basını, Alman otomotiv devi Volkswagen'in İsrailli bir şirket ile İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze parçası üretimine başlanması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Volkswagen'in Almanya'nın Osnabrück kentindeki bir fabrikasını otomobil üretiminden hava savunma füzesi sistemleri üretimine kaydıracak bir anlaşma için İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Haberde, şirketlerin Almanya'daki fabrikayı İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için bileşen üretir hale getirmeyi hedeflediği, tarafların halen seçenekleri değerlendirdiği ve nihai bir karara ulaşılmadığı bildirildi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi için füze parçası üretimi konusunda görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor.
Görüşmelerin, Volkswagen'in Almanya'nın Osnabrück kentindeki bir fabrikasını otomobil üretiminden hava savunma füzesi sistemleri üretimine kaydırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Volkswagen'in 2027 yılında Osnabrück'teki T-Roc Cabriolet modelinin üretimini durdurmayı planladığı ve fabrikanın geleceği için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği ifade ediliyor.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume'nin daha önce savunma şirketleriyle Osnabrück'teki fabrika için çözüm bulmak amacıyla görüşmeler yapıldığını açıkladığı belirtiliyor.
Volkswagen'in Demir Kubbe için füze bileşenleri üretmeye başlaması durumunda, üretimin 12 ila 18 ay içinde başlaması öngörülüyor.
İsrailli Rafael şirketinin Almanya'da mevcut durumda EuroTrophy ve MELLS tanksavar güdümlü füze sistemi gibi savunma sistemleri ürettiği belirtiliyor.
"ARAÇ ÜRETİMİNİ DURDURACAK"

Volkswagen'in 2027 yılında Osnabrück'te yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı fabrikada T-Roc Cabriolet modelinin üretimini durdurmayı planladığına dikkat çekilen haberde, şirketin fabrikanın geleceği için çeşitli seçenekleri değerlendirdiği ve piyasa aktörleriyle görüşmelerini sürdürdüğü açıklamasına yer verildi.
Almanya Savunma Bakanlığı haberlere ilişkin yorum yapmazken, Volkswagen'in bu tesiste İsrailli şirketle birlikte savunma üretimine geçişinin fabrikanın geleceğine ilişkin zorlukların aşılmasında bir çözüm seçeneği sunacağı kaydedildi.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Osnabrück'teki fabrika için bir çözüm bulmak amacıyla savunma şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

1-1,5 YILA KADAR ÜRETİM BAŞLAYACAK

Volkswagen'in Demir Kubbe için füze bileşenleri üretmeye başlamayı kabul etmesi halinde üretimin 12 ila 18 ay arasında başlaması öngörülüyor. İsrailli Rafael şirketi, Almanya'da mevcut durumda EuroTrophy ve MELLS tanksavar güdümlü füze sistemi gibi savunma sistemleri üretiyor.
Rafael Yönetim Kurulu Başkanı Yuval Steinitz, bu ayın başında Alman basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi üretimi yoluyla Almanya'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmayı teklif ettiğini söylemişti.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
