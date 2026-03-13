Menü Kapat
11°
Volkswagen’den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!

Volkswagen, kompakt elektrikli modeli ID.3’ü bir kez daha güncelliyor. Nisan ortasında tanıtılması beklenen yeni versiyon, artık ID.3 Neo adıyla yola devam edecek.

Volkswagen'den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:31

Volkswagen, elektrikli hatchback modeli ID.3 için yeni bir güncelleme hazırlığında. Şirketin Nisan ayının ortasında tanıtacağı yenilenmiş model, sadece küçük dokunuşlarla yetinmiyor; isim değişikliğinden yazılım yeniliklerine kadar birçok başlıkta dikkat çekici değişiklikler taşıyor. Aracın yeni adı artık ID.3 Neo olacak.

Volkswagen’den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!

Bu güncelleme, modelin pazardaki rekabet gücünü koruması açısından önemli görülüyor. Çünkü Volkswagen cephesinde uzun vadede ID.3’ün yerini alacak model de belli: Volkswagen ID. Golf.

TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM YOK, AMA DETAYLAR FARK YARATIYOR

Tanıtım öncesinde paylaşılan resmi tasarım çizimleri, ID.3 Neo’nun genel hatlarını koruduğunu gösteriyor. Yani araç, bildiğimiz formundan kopmuyor. Ama belli ki Volkswagen, tasarım dilini daha yeni ve daha uyumlu bir çizgiye taşımak istemiş. Özellikle ön bölümde yapılan değişiklikler öne çıkıyor. Yeni tasarımda farlar, ince bir ızgara şeridiyle birbirine bağlanıyor. Böylece daha bütünlüklü, daha modern bir ön yüz ortaya çıkıyor. Ön tampondaki hava girişleri de sadeleştirilmiş. Görünüm daha temiz, daha derli toplu. Yan tarafta ise radikal bir değişiklik yok. Aracın oranları büyük ölçüde korunmuş. Arka bölümdeyse LED stop lambalarının grafikleri yenilenmiş. Ayrıca bagaj kapağının alt kısmında daha önce kullanılan kontrast renk detayı kaldırılmış; onun yerine gövde rengi tercih edilmiş. Bunun yanında yeni dış renk seçenekleri ve farklı jant tasarımlarının da gelmesi bekleniyor.

Volkswagen’den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!

ID.3 İÇİN İKİNCİ BÜYÜK YENİLEME

Volkswagen ID.3, markanın tamamen elektrikli olarak geliştirilen ilk modeli olarak 2019 yılında satışa çıkmıştı. Model, 2023’te bir makyaj operasyonu geçirmişti. Şimdi yolda olan ID.3 Neo ise ilk lansmandan bu yana gelen ikinci büyük güncelleme olacak. Bu da aslında şunu gösteriyor: Volkswagen, ID.3’ü sessizce kenara çekmek yerine birkaç yıl daha güçlü tutmak istiyor.

Volkswagen’den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!

YENİ YAZILIM GELİYOR, FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNÜYOR

ID.3 Neo’daki en dikkat çekici yeniliklerden biri, Innovision adı verilen yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. Bu sistemle birlikte araç içinde müzik ve video platformlarına, oyunlara, şarj hizmetlerine ve otopark uygulamalarına erişim sağlayan entegre bir uygulama mağazası sunulacak. İç mekânda kullanıcıların en çok fark edeceği değişimlerden biri ise direksiyonda yaşanacak. Volkswagen, bir süredir eleştirilen dokunmatik kontrol yüzeylerini kaldırıyor ve yeniden fiziksel tuşlara dönüyor. Açıkçası bu karar, sürüş sırasında kullanım kolaylığı açısından birçok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor. Bir başka yenilik de dijital anahtar özelliği. Kullanıcılar araçlarını akıllı telefonları ya da akıllı saatleriyle açıp çalıştırabilecek. Böylece fiziksel anahtar taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak. Üstelik bunun için ayrı bir uygulama yükleme gereği de olmayacak.

Volkswagen’den kritik hamle: Modelin adı ve görünümü değişiyor!

ARAÇ ARTIK DIŞARIYA DA ENERJİ VEREBİLECEK

Volkswagen, ID serisindeki araçlara Vehicle-to-Load (V2L) özelliğini de ekliyor. Bu teknoloji sayesinde araç bataryasından 230V priz ya da adaptör üzerinden 3.6 kW’a kadar elektrik çekilebilecek. Bu ne anlama geliyor? İşte tam da günlük kullanımda fark yaratacak nokta burada. Elektrikli bisiklet şarj etmekten kamp ekipmanlarını çalıştırmaya kadar araç, gerektiğinde bir enerji kaynağı gibi kullanılabilecek. Yazılım tarafında ayrıca trafik ışığı algılamalı Travel Assist sistemi ve tek pedal sürüş desteği de sisteme dahil edilecek.

ID.4 VE ID.5 CEPHESİNDE DE GÜNCELLEME VAR

Volkswagen sadece ID.3 ile sınırlı kalmıyor. Şirket, elektrikli SUV modelleri ID.4 ve ID.5 için de yeni güncellemeler açıkladı. Bu modellerin giriş seviyesindeki Pure versiyonlarında artık yeni APP 350 elektrik motoru kullanılacak. Söz konusu motor 187 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda daha yüksek tork ve daha düşük enerji tüketimi sunuyor.

