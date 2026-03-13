Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çin’de kredi rotası değişiyor: Bankalar teknoloji şirketlerine yükleniyor

Pekin yönetiminin yapay zekâ ve ileri teknoloji odaklı büyüme planı, finans sektöründe de etkisini gösteriyor. Çinli bankalar, inovatif şirketlere açılan kredi musluklarını daha da genişletmeye hazırlanıyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 11:01

Çin’de bankacılık sektörü, hükümetin ekonomi politikasındaki yeni önceliklere uyum sağlamak için kredi yaklaşımını değiştiriyor. Yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarını büyümenin ana eksenine yerleştiren Pekin yönetimi, finans kuruluşlarını da bu doğrultuda harekete geçiriyor.

Bankacılık çevrelerinden gelen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlere verilen kredilerde belirgin bir artış bekleniyor. Özellikle yeni nesil üretim, yapay zekâ ve gelişmekte olan teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler, finansman tarafında daha fazla destek görecek gibi duruyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE FİNANSMAN DESTEĞİ BÜYÜYOR

Geçen hafta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi toplantısında açıklanan yeni beş yıllık plan, bu yönelimin en net işaretlerinden biri oldu. Çin yönetimi, teknoloji ve inovasyon alanlarına güçlü mali destek sağlama ve politika teşviklerini artırma sözü verdi. Buradaki amaç açık: Gelişmekte olan sektörlerde Çin’in küresel rekabet gücünü artırmak. Yani yalnızca üretimi değil, geleceğin teknolojilerini şekillendirecek şirketleri de büyütmek istiyor Pekin.

KOBİ’LERE AÇILAN TEKNOLOJİ KREDİLERİ HIZLANDI

Çin Halk Bankası’nın verileri de bu değişimi net biçimde ortaya koyuyor. Küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerine kullandırılan krediler, 2025 yılı sonunda 3,63 trilyon yuan seviyesine ulaştı. Bu rakam yaklaşık 528 milyar dolara karşılık geliyor. Söz konusu kredi hacmi yıllık bazda yüzde 19,8 arttı. Böylece toplam kredi büyümesini 13,6 puan geride bıraktı. Açıkçası bu tablo, finansman tarafında önceliğin giderek daha fazla teknoloji şirketlerine kaydığını gösteriyor.

GAYRİMENKULDE YAVAŞLAMA, KREDİDE YENİ YÖN ARAYIŞI

Aynı dönemde gayrimenkul sektörüne verilen kredilerde ise ters yönde bir hareket yaşandı. Bu alandaki kredi hacmi yüzde 1,6 düşerek 51,95 trilyon yuan seviyesine geriledi. Uzun süredir sorunlarla boğuşan gayrimenkul piyasası, kredi genişlemesini sınırlayan başlıca alanlardan biri olarak öne çıkıyor. İşte tam da bu yüzden, düzenleyici kurumlar kredi akışını farklı alanlara yönlendirmeye çalışıyor.

BANKALAR YENİ KREDİ ÜRÜNLERİ HAZIRLIYOR

Gavekal Dragonomics analisti Xiaoxi Zhang’a göre, gayrimenkul piyasasında yaşanan sıkıntılar kredi büyümesini baskılıyor. Zhang, bu nedenle düzenleyici kurumların teknoloji finansmanını özellikle teşvik ettiğini belirtiyor.

