 Baran Aksoy

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!

Breaking Bad dizisinde Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın evi, bundan bir yıl önce 4 milyon dolara ilana konulmuştu. Bir türlü satılmayan evin fiyatı yüzde 90 oranında düştü. Ev sahibi yaptığı açıklamada ilk fiyatın yatırımcıların dikkatini çekmek için olduğunu söyledi.

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!
04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 16:16

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde bulunan ve dünyanın en iyi dizilerinden birisi olan Breaking Bad ile tanınan ev 4 milyon dolara satışa çıkarılmıştı...

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!

WALTER WHITE'IN EVİ 4 MİLYONA İLANA KONULDU

Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin evi olarak kullanılan dört yatak odalı, iki banyolu ve 177 metrekarelik müstakil ev, Ocak 2025 tam tamına 4 milyon dolara ilana konuldu.

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!

NORMAL DEĞERİNİN NEREDEYSE 11 KATI

Bölgedeki benzer evlerin piyasa değerine ilişkin yapılan araştırmada ise 350 bin dolar gibi ortalama fiyat çıktı. Sırf dizide kullandığı için normal değerinde neredeyse 11 kat daha fazla fiyata ilana konulması tartışmalara neden olunca evin sahibi geri adım attı.

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!

FİYATI 400 BİN DOLARA DÜŞTÜ

TMZ'de yer alan haberde; aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından evin satış fiyatı yüzde 90'lık bir düşüşle 400 bin dolara indirildi. Evin sahibi Joanne Quintana yaptığı açıklamada, yüksek fiyatla satışa çıkarılmasının asıl nedeninin yatırımcıların ilgisini çekmek olduğunu söyledi.

Walter White'ın 4 milyon dolarlık evinin fiyatında rekor düşüş!

HAYRANLARIN UĞRAK NOKTASI

Öte yandan Breaking Bad'in 2008–2013 yılları arasında yayınlanmasının ardından dizinin çekildiği yerler başta Walter White'ın evi olmak üzere hayranların uğrak noktası haline geldi. Evin önünden günde ortalama 300 aracın geçtiği öğrenildi.

