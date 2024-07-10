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Yağış Çin'i felç etti! 130'dan fazla kişi mahsur kaldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:20
Yağış Çin&#039;i felç etti! 130&#039;dan fazla kişi mahsur kaldı

Şiddetli yağışların etkisi altında olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde kara yolu ulaşıma kapandı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 130'dan fazla kişinin ulaşımın kapanmasıyla mahsur kaldığı belirtildi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 130'dan fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Çin Devlet televizyonu CCTV, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki dağlık alanlarda etkili olan şiddetli yağış sonucu kara yolunun ulaşıma kapandığı bilgisini paylaştı.

130'DAN FAZLA KİŞİ MAHSUR KALDI

Bu nedenle aralarında turistlerin de olduğu 130'dan fazla kişinin bölgede mahsur kaldığı ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yağışların etkili olduğu bölgenin yüksekliğine de bağlı olarak ulaşım sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

YAĞIŞLAR 6 TEMMUZ'DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6 Temmuz'dan bu yana şiddetli yağışlar devam ediyor.

Şiddetli yağışların, bazı yerlerde su baskınları ve heyelana neden olduğu bölgede, şimdiye kadar 342 kişi kurtarıldı.

Yağışlara bağlı olarak elektrik kesintileri de yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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