Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkelerde bulunan ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatınca petrol fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Endişeler artarken ülkeler bir bir önlem almaya başladı. Danimarkalı bakan ise halkı 'lütfen ama lütfen' diyerek uyardı.

12.03.2026
15:57
12.03.2026
15:59

ABD ve İsrail'in, 13 gündür İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Tahran da çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef aldı. Misilleme saldırılarını sürdüren İran, 'ndan hiçbir gemi geçiş iznine de fırladı. Dünyayı saran 'petrol fiyatları' endişesi ise giderek artıyor.

Birçok ülke halka uyarılarda bulundu. Bazıları, şirketlere 'evden çalışın' çağrısı yaparken bazıları ise durumun daha ciddi bir boyutta olduğunu belirterek ''Asansörü kullanmayın, fotokopi çekmeyin'' gibi uyarılarda bulundu.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

''İHTİYACINIZ YOKSA ARABA KULLANMAYIN''

Danimarka'da ise klim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, yerel yayın kuruluşu DR'ye yaptığı açıklamada artan fiyatlar nedeniyle kendi petrol rezervlerine başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Aagaard "Lütfen ama lütfen kullanmaktan vazgeçebileceğiniz bir enerji tüketimi varsa kullanmayın. Gerçekten ihtiyacınız yoksa araba kullanmayın" dedi.

Enerji tasarrufunun hem vatandaşlar hem de devlet için faydalı olacağını belirten Aagaard, "Öncelikle bunun etkisi vatandaşların ceplerinde hissedilecek. İkinci olarak da rezervlerimiz daha uzun dayanmış olacak" dedi.

TAYLAND: ASANSÖR KULLANMA, FOTOKOPİ ÇEKME

Tayland ise kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verdi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise kamu ve özel sektör çalışanlarının gereksiz elektrikli aletleri kapatmaları, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımını azaltmaları ve çevrim içi toplantıları teşvik etmeleri önerildi.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

VİETNAM: EVDEN ÇALIŞIN, SEYAHATLERİ AZALTIN

Vietnam'da seyahat ve ulaşım ihtiyacını azaltmak için işletmelerin mümkün olduğu durumlarda uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmesi istendi. Bu sayede yakıt tüketiminde azalma olacağı vurgulandı.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

''STOK VE SPEKÜLASYON YAPMAYIN''

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de benzin istasyonları dolu taştı. İnsanlar arabaları ve motosikletleriyle istasyonlar önünde uzun kuyruklarda bekledi. Yetkililer yakıt arzındaki sıkıntının paniğe yol açmaması için işletmeleri ve vatandaşları yakıt stoklamamaya veya spekülasyon yapmamaya çağırdı.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

ENERJİ ARZINA YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı’nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği düşmüştü.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Yakıt endişesi dünyada yayılıyor: Danimarkalı bakan adeta yalvararak halkı uyardı
