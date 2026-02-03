Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Yardım çığlığı için çok uzaktaydı! Küçük çocuk ailesini kurtarmak için tam 4 saat yüzdü

Avustralya'da bir aile sörf amacıyla girdikleri denizde şiddetli rüzgarlar nedeniyle açık denize sürüklendi. 13 yaşındaki çocuk, ailesinin hayatta kalması için dört saat yüzerek kıyıya ulaştı.

Yardım çığlığı için çok uzaktaydı! Küçük çocuk ailesini kurtarmak için tam 4 saat yüzdü
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 09:42

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde yer alan Quindalup kasabasında tatil yapan bir aile dehşeti yaşadı. Cuma günü şişme sörf tahtası ile denize giren aile, şiddetli rüzgarlar nedeniyle akıntıya kapılarak açık denize sürüklendi.

Ailenin 13 yaşındaki çocuğu yardım getirmek için zorlu koşullar altında tam dört saat yüzerek kıyıya ulaştı. 4 kilometre kat eden çocuk, ailesi için alarm verilmesine neden oldu.

BBC'nin haberine göre, kıyıya ulaşmak için önce kanoyu deneyen çocuk, kanonun su alması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Can yeleğiyle yüzmeye başlayan çocuk, iki saat yelekle, iki saat ise yeleksiz bir şekilde denizde yol kat etti.

Olayın duyulması sonrası polis bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Operasyona su polisi, yerel deniz kurtarma gönüllüleri ve bir helikopter dahil edildi.

İKİ BUÇUK SAATLİK ARAMA SONRASI BULUNDULAR

Helikopter iki buçuk saatlik bir aramanın sonucunda 47 yaşındaki anne ile 12 ila 8 yaşlarındaki iki kardeşi şişme sörf tahtasına tutunurken tespit etti.

Kurtarma teknesi bölgeye yönlendirildi ve bu sayede anne ve çocukları sağ kurtuldu.

Yetkililer, anne ve çocuklarının can yeleği takıyor olmasının hayatta kalmalarına büyük katkı sağladığını vurguladı.

#Dünya
