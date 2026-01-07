Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yemen'deki ayrılıkçıların lideri ortadan kayboldu

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi’nin anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad’a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğu bildirildi.

Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Türki El Maliki Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi’nin anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad’a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğunu belirtti.

ZÜBEYDİ OLMADAN HAVALANDILAR

Sözcü Maliki, ayrılıkçı grubun çok sayıda üst düzey liderini taşıyan uçağın, Zübeydi olmadan, 3 saati aşkın bir gecikmenin ardından havalandığını ve ayrılıkçı liderin nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Maliki, "Zübeydi’nin, gecikme sırasında büyük bir silahlı gücü seferberlik çağrıları ile harekete geçirdiğine dair bilgiler ortaya çıktı" dedi.

ZÜBEYDİ, VATANA İHANET SUÇLANDI

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi için kararname yayımladı. Alimi tarafından imzalanan kararnamede, "Başkanlık Liderlik Konseyi bugün, Çarşamba günü, Aydarus ez-Zübeydi’nin vatana ihanet suçu işlemesi nedeniyle Yemen Güney Geçiş Konseyi (STC) başkanı olarak konsey üyeliğinin düşürülmesine ve Başsavcılığa sevk edilmesine karar vermiştir" denildi. Ayrıca, ülkenin başsavcısının suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlatacağı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Aydarus ez-Zübeydi’nin ortadan kaybolmasının ardından ayrılıkçı liderin memleketi ed-Dali’ye sabah saatlerinde 15’ten fazla hava saldırısı düzenledi.

Türkiye'den Yemen'deki son durumla ilgili hamle! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var
