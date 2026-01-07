TIR'lardan dökülenleri özene bezene fırçayla topluyor! Toz parçası bahçesinde paraya dönüşüyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'da Bestami Gül isimli vatandaş, yurt dışından gelen ve limandan depolara taşındığı esnada tırlardan yollara dökülen gübreyi fırçayla topluyor. Gübrenin yağmur yağdığında boşa gideceğini belirten Gül, "Boşa gideceğine bahçemde değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
Yurt dışından Hatay'ın İskenderun Körfezi’ndeki limanlara getirilen gübreler, tırlarla depolara taşınıyor. Gübreler bu taşıma sırasında araçların üzerinden savrularak karayoluna saçılıyor. Yol kenarlarında beyaz bir örtü oluşturan gübreler, bölgede yaşayan Bestami Gül tarafından fırça yardımıyla süpürülerek toplanıyor.
Limandan depolara taşınan gübrelerin tırlardan döküldüğü söyleyen Gül, gübrelerin toplanmadığı takdirde yağmur yağdığında boşa gideceğini belirtiyor.
"BAHÇEME YETECEK KADAR TOPLUYORUM"
Bahçesi için tırlardan dökülen gübreleri topladığını belirten Gül, "Limandan tırlarla taşınan gübreler depolara taşınırken dökülüyorlar, bende onu topluyorum. Bahçeme yetecek kadar topluyorum" dedi.
6 GÜNDE BİR GELİP, TOPLUYOR
6 günde bir gelip aynı noktaya gelerek gübreleri topladığını aktaran Gül, "Ama bazen hiç olmadığı da oluyor. Ben toplamasam yağmur yağdığında eriyip gidecek, boşa gideceğine bahçemde değerlendiriyorum" dedi.