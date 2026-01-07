Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

Kategoriler
Yürüyüş yapmak sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bir kültür olarak görülüyor. Sağlık uzmanları her gün yapılan yürüyüşün faydalarından bahsederken, bu aktivite, ilaç kullanımından yakıt kullanımına kadar çok farklı alanlarla ilişki halinde. Dünya genelinde yapılan bir araştırma ise ülkelerin ortalama adım sayılarını gözler önüne serdi. 50’den fazla ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye’nin yeri ise oldukça şaşırttı…
Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında dünya genelinde insanlar toplamda 10 trilyon adım attı. Bu sayı ise 27 kez Güneş’e gidip gelmeye veya Dünya’nın çevresini 200 binden fazla dolaşmaya denk geliyor. Uzmanlar sağlıklı bir bedene sahip olmak için günlük ortalama 10 bin adım atılması konusunda tavsiyede bulunuyor. Ancak modern dünyadaki yaşam alışkanlıkları buna çok da fazla imkan sağlamıyor.
İşte servisle veya kendi aracı ile gidenler, akşama kadar bilgisayar başında çalışanlar, akşam iş çıkışı evine yorgun argın gidenler, fiziksel aktiviteyi aklından bile geçiremiyor. Bu nedenle de günlük atılan adım sayısı tavsiye edilenin çok altında kalıyor. Diğer yandan gün boyu ayak üzerinde çalışanlar, kilometrelerce yol yürüyenler, spor salonları yerine doğada yürüyüş yapmayı tercih edenler de ülkelerin ortalama adım sayısını dengeliyor. Bu kapsamda dünyanın en çok yürüyen ülkeleri de yapılan çalışma ile ortaya çıktı. Türkiye ise diğer ülkeler arasındaki sıralaması ile oldukça şaşırttı…
1. Hong Kong – Günde 8.044 adım
2. İspanya – Günde 6.660 adım
3. Güney Kore – Günde 6.487 adım
4. Japonya – günde 6.464 adım
5. Bulgaristan – günde 6.377 adım
6. İsviçre – günde 6.274 adım
7. Çek Cumhuriyeti – günde 6.267 adım
8. Letonya – günde 6.261 adım
9. Danimarka – günde 6.229 adım
10. Tayvan – günde 6.153 adım
11. Singapur – günde 6.124 adım
12. Avustralya – günde 6.107 adım
13. İsrail – günde 6.069 adım
14. Finlandiya – günde 6.044 adım
15. Ukrayna – günde 6.026 adım
16. Nepal – günde 6.016 adım
17. Litvanya – günde 5.983 adım
18. Moldova – günde 5.981 adım
19. İsveç – günde 5.968 adım
20. Slovakya – günde 5.959 adım
21. Yunanistan – günde 5.946 adım
22. Almanya – günde 5.898 adım
23. Estonya – günde 5.868 adım
24. Hollanda – günde 5.856 adım
25. İrlanda – günde 5.846 adım
26. Slovenya – günde 5.804 adım
27. Avusturya – günde 5.790 adım
28. Azerbaycan – günde 5.786 adım
29. Kıbrıs – günde 5.769 adım
30. Peru – günde 5.754 adım
31. Belçika – günde 5.742 adım
32. Belarus – günde 5.730 adım
33. Şili – günde 5.727 adım
34. Romanya – günde 5.688 adım
35. Kırgızistan – günde 5.688 adım
36. Arnavutluk – günde 5.686 adım
37. Polonya – günde 5.679 adım
38. İtalya – günde 5.674 adım
39. Macaristan – günde 5.671 adım
40. Sırbistan – günde 5.650 adım
41. Norveç – günde 5.612 adım
42. Fransa – günde 5.608 adım
43. Portekiz – günde 5.604 adım
44. Ermenistan – günde 5.601 adım
45. Kuzey Makedonya – günde 5.597 adım
46. Birleşik Krallık – günde 5.592 adım
47. Yeni Zelanda – günde 5.578 adım
48. Çin – günde 5.574 adım
49. Kolombiya – günde 5.562 adım
50. ABD'nin Küçük Dış Adaları – Günde 5.560 adım
Türkiye en çok yürüyüş yapan ülkeler listesinde 56. sırada yer aldı.