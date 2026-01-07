Menü Kapat
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

Ocak 07, 2026 11:58
1
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

Yürüyüş yapmak sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda bir kültür olarak görülüyor. Sağlık uzmanları her gün yapılan yürüyüşün faydalarından bahsederken, bu aktivite, ilaç kullanımından yakıt kullanımına kadar çok farklı alanlarla ilişki halinde. Dünya genelinde yapılan bir araştırma ise ülkelerin ortalama adım sayılarını gözler önüne serdi. 50’den fazla ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye’nin yeri ise oldukça şaşırttı…

2
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

Yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılında dünya genelinde insanlar toplamda 10 trilyon adım attı. Bu sayı ise 27 kez Güneş’e gidip gelmeye veya Dünya’nın çevresini 200 binden fazla dolaşmaya denk geliyor. Uzmanlar sağlıklı bir bedene sahip olmak için günlük ortalama 10 bin adım atılması konusunda tavsiyede bulunuyor. Ancak modern dünyadaki yaşam alışkanlıkları buna çok da fazla imkan sağlamıyor.

3
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

İşte servisle veya kendi aracı ile gidenler, akşama kadar bilgisayar başında çalışanlar, akşam iş çıkışı evine yorgun argın gidenler, fiziksel aktiviteyi aklından bile geçiremiyor. Bu nedenle de günlük atılan adım sayısı tavsiye edilenin çok altında kalıyor. Diğer yandan gün boyu ayak üzerinde çalışanlar, kilometrelerce yol yürüyenler, spor salonları yerine doğada yürüyüş yapmayı tercih edenler de ülkelerin ortalama adım sayısını dengeliyor. Bu kapsamda dünyanın en çok yürüyen ülkeleri de yapılan çalışma ile ortaya çıktı. Türkiye ise diğer ülkeler arasındaki sıralaması ile oldukça şaşırttı…

4
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

DÜNYANIN EN ÇOK YÜRÜYEN ÜLKELERİ

1. Hong Kong – Günde 8.044 adım

5
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

2. İspanya – Günde 6.660 adım

6
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

3. Güney Kore – Günde 6.487 adım

7
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

4. Japonya – günde 6.464 adım

8
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

5. Bulgaristan – günde 6.377 adım

9
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

6. İsviçre – günde 6.274 adım

10
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

7. Çek Cumhuriyeti – günde 6.267 adım

11
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

8. Letonya – günde 6.261 adım

12
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

9. Danimarka – günde 6.229 adım

13
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

10. Tayvan – günde 6.153 adım

14
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

11. Singapur – günde 6.124 adım

15
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

12. Avustralya – günde 6.107 adım

16
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

13. İsrail – günde 6.069 adım

17
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

14. Finlandiya – günde 6.044 adım

18
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

15. Ukrayna – günde 6.026 adım

19
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

16. Nepal – günde 6.016 adım

20
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

17. Litvanya – günde 5.983 adım

21
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

18. Moldova – günde 5.981 adım

22
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

19. İsveç – günde 5.968 adım

23
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

20. Slovakya – günde 5.959 adım

24
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

21. Yunanistan – günde 5.946 adım

25
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

22. Almanya – günde 5.898 adım

26
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

23. Estonya – günde 5.868 adım

27
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

24. Hollanda – günde 5.856 adım

28
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

25. İrlanda – günde 5.846 adım

29
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

26. Slovenya – günde 5.804 adım

30
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

27. Avusturya – günde 5.790 adım

31
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

28. Azerbaycan – günde 5.786 adım

32
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

29. Kıbrıs – günde 5.769 adım

33
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

30. Peru – günde 5.754 adım

34
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

31. Belçika – günde 5.742 adım

35
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

32. Belarus – günde 5.730 adım

36
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

33. Şili – günde 5.727 adım

37
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

34. Romanya – günde 5.688 adım

38
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

35. Kırgızistan – günde 5.688 adım

39
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

36. Arnavutluk – günde 5.686 adım

40
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

37. Polonya – günde 5.679 adım

41
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

38. İtalya – günde 5.674 adım

42
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

39. Macaristan – günde 5.671 adım

43
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

40. Sırbistan – günde 5.650 adım

44
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

41. Norveç – günde 5.612 adım

45
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

42. Fransa – günde 5.608 adım

46
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

43. Portekiz – günde 5.604 adım

47
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

44. Ermenistan – günde 5.601 adım

48
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

45. Kuzey Makedonya – günde 5.597 adım

49
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

46. Birleşik Krallık – günde 5.592 adım

50
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

47. Yeni Zelanda – günde 5.578 adım

51
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

48. Çin – günde 5.574 adım

52
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

49. Kolombiya – günde 5.562 adım

53
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

50. ABD'nin Küçük Dış Adaları – Günde 5.560 adım

54
Dünya yürüyor, Türkiye şaşırtıyor! En çok yürüyen ülkeler belli oldu! Bakın kaçıncı sıradayız

Türkiye en çok yürüyüş yapan ülkeler listesinde 56. sırada yer aldı.

