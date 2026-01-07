Vali Yiğitbaşı’ndan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

İstanbul'da 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önündeki başörtüsü eylemleri sırasında çekildiği bir görüntü sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntüdeki kişinin ise Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı olduğu öne sürüldü.

VALİ YİĞİTBAŞI İDDİAYI YALANLADI

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğitbaşı, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığı açıkladı.

"PAYLAŞIM GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Vali Yiğitbaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sosyal medyada çeşitli hesaplar tarafından şahsımın olduğu iddiasıyla, bir fotoğraf paylaşımı yapılmaktadır. Bu paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına saygıyla duyurulur"

https://x.com/kubrayigitbasi/status/2008543468432359574