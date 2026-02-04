Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Yasak krizi felakete dönüştü! Telefonları ellerinden alınan üç kız kardeş intihar etti

Hindistan'da üç kız kardeş ebeveynlerinin telefonlarını elinden alması üzerine intihar etti. K-Pop ve Güney Kore dizilerine bağımlı kardeşler, geride bıraktıkları not ile trajedinin arka yüzünü açıklığa kavuşturdu.

Yasak krizi felakete dönüştü! Telefonları ellerinden alınan üç kız kardeş intihar etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 17:32

'ın eyaletinde yer alan Gaziabad şehrinde yaşayan 12, 14 ve 16 yaşlarındaki üç kız kardeş, ailelerinin telefonlarını ellerinden alması sonrası dokuzuncu kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı.

Kız kardeşlerin bu sabah yaşanan olayda hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

SAYFALARCA NOT BIRAKTILAR

Olay yerinde bulunan sekiz sayfalık notunda gizemli trajedinin arka yüzü belli oldu.

Pandemi döneminde başlayan telefon ve internet bağımlılığının bir sonucu olarak iki yıl önce okulu bırakan kardeşlerin Güney Kore müzik türü K-Pop ve Güney Kore dizilerine saplantılı olduğu tespit edildi.

Korece takma adlar kullanan kardeşlerin bıraktığı notta, “Baba özür dileriz, Kore bizim hayatımız, en büyük aşkımız. Ne derseniz deyin bundan vazgeçemeyiz. Bizi Korelilerden uzaklaştırmaya çalıştınız ama artık onları ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz” ifadelerine yer verdikleri öğrenildi.

KIZ KARDEŞLERDEN İKİSİ DİĞERİNİ DURDURMAK İSTEMİŞ

Olaya tanık olan bir komşu, kızlardan birinin atlamaya çalıştığını ve diğer iki kız kardeşin onu durdurmaya çalıştığını anlattı.

Ancak kısa süren mücadelenin sonucunda diğer iki kardeş de ablalarıyla birlikte dengelerini kaybederek dokuzuncu kattan düştü.

Evde yapılan incelemede kızların odasındaki duvarlarda "Çok yalnızım" gibi duygusal çöküntüye işaret eden yazılar bulundu. Yetkililer ailenin telefon kısıtlamasının, bu derin psikolojik buhranı daha da tetiklediğini düşünüyor.

Öte yandan bölge sakinleri, ambulansın bir saatte gelmesine tepki göstererek "Pizzanın 10 dakikada geldiği bir ülkede ambulansın bir saatte gelmesi çok acı" ifadelerine yer verdi.

TGRT Haber
