 Berkay Alptekin

Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün

Nepal'de yasal düzenlemelere uymayan 26 sosyal medya platformunun yasaklanmasının ardından başlayan protestolar sonucu başbakan istifa etmişti. Protestocuların sosyal iletişim platformu Discord adlı uygulama üzerinden oylamayla seçtiği 73 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki Nepal'in yeni geçici başbakanı oldu.

Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün
IHA
13.09.2025
13.09.2025
Güney Asya ülkesi ’de, hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi platformlarını yasaklama kararına karşı başlayan ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasına neden olan kitlesel protestoların ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Nepal basının bildirdiğine göre, 73 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinde düzenlenen törende yemin ederek geçici başbakan olarak göreve başladı.

Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün

İLK KADIN BAŞBAKAN

Protestocuların daha önce sosyal iletişim platformu Discord üzerinden düzenlediği çevrimiçi ankette büyük destek alan Karki, Nepal tarihine ilk kadın başbakan olarak geçti.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinden yapılan açıklamada, Paudel’in Karki’nin tavsiyesi üzerine parlamentoyu feshettiği ve yeni seçimlerin 5 Mart 2026’da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün

YASAK KRİZİ NEDEN OLMUŞTU

Nepal’deki 26 sosyal medya platformu Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta erişime kapatılmıştı.

Başkent Katmandu ve pek çok şehirde gerçekleştirilen "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. En az 51 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Nepal Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise tepkiler nedeniyle istifa etmişti.

Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün
