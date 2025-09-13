Yeni başbakan Discord üzerinden seçildi! Nepal'deki protestoların ardından tarihi gün

Güney Asya ülkesi Nepal’de, hükümetin Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını yasaklama kararına karşı başlayan ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasına neden olan kitlesel protestoların ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Nepal basının bildirdiğine göre, 73 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinde düzenlenen törende yemin ederek geçici başbakan olarak göreve başladı.

İLK KADIN BAŞBAKAN

Protestocuların daha önce sosyal iletişim platformu Discord üzerinden düzenlediği çevrimiçi ankette büyük destek alan Karki, Nepal tarihine ilk kadın başbakan olarak geçti.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'in ofisinden yapılan açıklamada, Paudel’in Karki’nin tavsiyesi üzerine parlamentoyu feshettiği ve yeni seçimlerin 5 Mart 2026’da yapılmasının planlandığı belirtildi.

YASAK KRİZİ NEDEN OLMUŞTU

Nepal’deki 26 sosyal medya platformu Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz hafta erişime kapatılmıştı.

Başkent Katmandu ve pek çok şehirde gerçekleştirilen "Gen Z Protestoları" şiddet olaylarına sahne olmuştu. En az 51 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurmuştu.

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Nepal Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise tepkiler nedeniyle istifa etmişti.