İran Devrim Muhafızları’nda yeni dönem: Ahmed Vahidi Genel Komutan olarak atandı!

İran’ın askeri hiyerarşisinde taşlar yerinden oynuyor. Üst düzey komuta kademesine yönelik düzenlenen suikastlar ve ülkede yaşanan yönetim krizinin ardından, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) başına tecrübeli ve "sertlik yanlısı" kimliğiyle tanınan Ahmed Vahidi getirildi.

KOMUTA KADEMESİNDEKİ KAOSUN ARDINDAN GELEN ATAMA

İran devlet televizyonu tarafından duyurulan atama, DMO’nun önceki lideri Muhammed Bakpur'un geçtiğimiz günlerde gerçekleşen hava saldırılarında hayatını kaybetmesinin hemen ardından geldi. Bilindiği üzere Bakpur, Haziran 2025’te öldürülen Hüseyin Selami’nin yerine göreve başlamıştı.