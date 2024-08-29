Yer yarıldı içine düştü ve kayboldu! Korkunç anlar kamerada

29 Ağustos 2024 07:55 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 07:57

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir Hint kadın turist, şehrin merkezindeki kalabalık bir caddede yürürken önünde bir anda açılan çukurun içine düştü. Çukurun açıldığı bölgenin hemen yan kısmında bulunan bir bankta oturan bir adam da çukura düşmekten son anda kurtulurken, açılan çukurun içinde kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı. Yaşanan şaşkınlık verici görüntü ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

BİR ADAM SON ANDA KURTULDU

Yerel haber ajansı Malay Mail'in servis ettiği tüyler ürperten güvenlik kamerası görüntülerinde, adının Vijaya Lakshmi Gali olduğu öğrenilen 48 yaşındaki kadının kaldırımın aniden çökmesiyle kare şeklini alan delikten içeriye düştüğü görülüyor. Açılan 8 metrelik çukurun büyümeye devam etmesiyle birlikte hemen yan taraftaki bankta oturan adamın da ilk anda dengesini yitirdiği, ancak son anda tutunarak çukurdan çıkmayı başardığı görülüyor.

Kadının gözden kaybolmasının ardından, Lakshmi'nin akrabaları olduğu düşünülen bir grubun da, çaresizce delikten içeriye baktıkları yine görüntülere yansıyan bir başka detay. İş için sık sık Malezya ve Singapur'a seyahat eden Lakshmi Gali'nin, olay esnasında tapınağa gittiği öğrenildi.

5 GÜNDÜR HÂLÂ KAYIP

Öte yandan Kurtarma ekiplerinin olayın ardından 5'inci güne girilmesine rağmen Lakshmi'ye hala ulaşamamış olması da olayın şaşkınlık uyandıran bir başka unsuru olarak öne çıkıyor. Yetkililer, kadını bulmak için 7/24 arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürürken Hindistan Yüksek Komisyonu'nun da Vijay Lakshmi'nin ailesiyle temasa geçtiği ve gelişmeleri aktardığı belirtildi.