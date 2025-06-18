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 | İrem Çınar

Yıllar sonra ortaya çıkan sır: ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu

2022 yılında Kaliforniya’da bir kamyon durağında gerçekleştirilen ve 100 milyon dolarlık değere ulaşan mücevher soygunuyla ilgili detaylar, üç yıl sonra gün yüzüne çıktı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 17:35

2022’de Kaliforniya’daki bir kamyon durağında gerçekleşen ve değeri 100 milyon doları bulan büyük mücevher soygununa dair sır perdesi, üç yıl sonra aralandı. Her şey, 11 Temmuz 2022 gecesi, Los Angeles’ın kuzeyinde yer alan Lebec kasabasındaki Flying J adlı bir kamyon durağında başladı. Mücevher taşıyan Brink’s’e ait tırın şoförü yemek için aracından indiğinde, hırsızlar harekete geçti. Yalnızca 27 dakika içinde, içinde değerli taşlar, saatler ve mücevherler bulunan 24 çantayı alıp izlerini kaybettirdiler.

Yıllar sonra ortaya çıkan sır: ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu

Federal savcıların Los Angeles’ta açıkladığı iddianameye göre, suçlular bu vurgun için günlerce hazırlık yaptı. Plan, San Mateo’da düzenlenen Uluslararası Mücevher Fuarı’nda başladı. Zanlılardan biri fuarda satıcıları gözlemledi, diğerleri ise taşımayı üstlenen Brink’s tırını takip etti.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

İddianamede, çalınan malların toplam değerinin 100 milyon doları bulabileceği belirtiliyor. Eğer bu rakam doğrulanırsa, söz konusu soygun ABD tarihinin en büyük mücevher hırsızlığı olarak kayda geçecek. Tırda 14 farklı kuyumcuya ait toplam 73 çanta mücevher bulunuyordu. O gece sadece 24’ü çalındı. Ancak içlerinde çok değerli eşyaların olduğu tahmin ediliyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan sır: ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu

Brink’s’in açıklamasına göre, sigorta kapsamında zararın yalnızca 8.7 milyon dolarlık kısmı tazmin edilebilir. Çünkü taşımacılık belgelerinde bildirilen toplam değer bu kadardı. Ancak mağdur kuyumcular, gerçek zararın bunun çok üzerinde olduğunu belirterek Brink’s’e dava açtı.

ZANLILAR: SAN BERNARDİNO’DAN HOLLYWOOD’A UZANAN BİR SUÇ AĞI

İddianameye göre, hırsızlık çetesini oluşturan yedi zanlı Los Angeles’ın farklı mahallelerinden geliyor. 31 ila 60 yaş aralığındaki bu isimler, daha önce de San Bernardino County’de benzer soygunlara karışmış. Samsung ve Apple ürünlerini taşıyan kamyonların takip edilip duraklarda soyulması gibi olaylar da dosyada yer alıyor.

Zanlılardan bazıları hâlihazırda cezaevinde, bazıları ise bu hafta mahkemeye çıkarılacak. Her biri 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Yıllar sonra ortaya çıkan sır: ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu

MÜCEVHERLERİN ÇOĞU HÂLÂ KAYIP

FBI yetkilileri, aramalarda bir miktar nakit para ve bazı lüks saatlerin ele geçirildiğini duyurdu. Ancak çalınan eşyaların büyük kısmı henüz bulunamadı. Soruşturma devam ediyor. Sektörde derin izler bırakan olay, Los Angeles’taki kuyumcular arasında hâlâ konuşulmaya devam ediyor. St. Vincent Court gibi yerlerde her kahve molasında konu yeniden açılıyor.

Kuyumculardan Jean Malki, “Her gittiğimde soruyorlar: ‘Jean, mücevherlerin bulundu mu?’ Cevap hep aynı: Hayır, hiçbir şey bilmiyoruz,” diyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan sır: ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu

BATAN ŞİRKETLER OLDU

Brink’s, olay sonrası mücevhercileri suçlayarak dava açtı; düşük beyan edilen ürün değerlerine dikkat çekti. Kuyumcular ise Brink’s’in güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, sürücülerin ihmalkâr davrandığını ve sözleşmelerin okunamayacak kadar küçük puntolarla yazıldığını öne sürüyor.

Davaya bakan avukat Jerry Kroll, “Bu dava birçok açıdan trajedi. Bazı müvekkillerim sektörü terk etti, kalanlar ise ayakta kalmaya çalışıyor,” diyerek sürecin yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor.

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