Yıllardır her gece sadece 30 dakika uyuyor: Ömrümü iki katına çıkardım

03 Eylül 2024 16:20 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:35

Japonya'da yaşayan fitness tutkunu 40 yaşındaki Daisuke Hori, 12 yıldır her gece sadece 30 dakika uyuduğunu ileri sürüyor. Bunun yaşam süresini iki katına çıkaracağına inandığını dile getiriyor.

Zihnini ve bedenini mümkün olduğunca az uykuyla çalışacak şekilde eğittiğini söyleyen Hori, asla yorgun hissetmediğini ifade etti.

Uzmanlar, yetişkin bir bireyin vücudunun tamamen dinlenmesi için 7 ila 9 saat arası uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken Hori, doktorların tüm uyarılarına rağmen her gün sadece 30 dakika uyuyor.

Gün içerisinde istediği her şeyi yapmak için 16 saatin yeterli olmadığını ifade eden Hori, Japonya Kısa Süreli Uyku Koçluğu Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

DERSLERİNE BİN 600 KİŞİ KATILIYOR

Geceleri kısa süreli uyku konusunda dersler veren fitness tutkunu Hori, derslerine bin 600 kişinin katıldığını ve yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiğini ileri sürdü.

Kronik uyku eksikliği hafıza gerilemesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ruh hali bozuklukları gibi sorunlara yol açarken, derste uyku süresinin nasıl azaltılacağı, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığın nasıl korunacağı anlatılıyor.

Hori, günde yalnızca 30 dakika uyuduğunu ispat edebilmek için bir yapım şirketinin 3 gün boyunca evinde onu izleyerek belgelemesini kabul etti.