Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş! Antarktika istasyonlarında çalışacak teknik elemanlar aranıyor

2026 yılı için başvurular başladı. İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki istasyonlarda görevli bilim insanlarının hayatlarını idame ettirebilmeleri için teknik işlerde çalışacak elemanlar arıyor. İş ilanları açıldı.

YILLIK MAAŞLAR

Antarktika'da çalışacak marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, tekne operatörleri ve dalgıçlar aranıyor. Yıllık maaşlar ise 40 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 739 bin TL'den başlıyor. Maaşlara ek olarak yemek, seyahat ve özel ekipman gibi masraflar da kurum tarafından karşılanıyor.

Burada öneli olan ise uyum. İstasyonda çalışanların uyum ve huzur için çalışmaları isteniyor. Yerleşik nüfusa sahip olmayan bu kıtada yazları 5 bin kişi yaşıyor.

BAS, ilanların mart ayına kadar web sitesinde güncel olacağını duyurdu.

''EŞSİZ BİR DENEYİM''

BAS bünyesinde tesisatçı olarak başlayıp istasyon müdürlüğüne kadar yükselen Dan Mackenzie, "Çalışkan olan herkes bu zorlu ama eşsiz deneyimi deneyebilir" diyerek adaylara cesaret veriyor.

Saha asistanı Jess Callaghan’ın "Vahşi yaşamı sevenler için bir hayalin gerçekleşmesi" olarak tanımladığı bu iş birimleri, adaylara dünyanın her yerinde geçerli olacak benzersiz bir tecrübe vaat ediyor.

