Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş! Antarktika istasyonlarında çalışacak teknik elemanlar aranıyor

Antarktika'da çalışma fırsatı doğdu. İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), buradaki istasyonlarda çalışacak marangozlar, aşçılar, tesisatçılar gibi birçok iş kolundan insan arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş! Antarktika istasyonlarında çalışacak teknik elemanlar aranıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 16:37

2026 yılı için başvurular başladı. İngiliz Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki istasyonlarda görevli insanlarının hayatlarını idame ettirebilmeleri için teknik işlerde çalışacak elemanlar arıyor. İş ilanları açıldı.

Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş! Antarktika istasyonlarında çalışacak teknik elemanlar aranıyor

YILLIK MAAŞLAR

Antarktika'da çalışacak marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, tekne operatörleri ve dalgıçlar aranıyor. Yıllık maaşlar ise 40 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 739 bin TL'den başlıyor. Maaşlara ek olarak yemek, seyahat ve özel ekipman gibi masraflar da kurum tarafından karşılanıyor.

Burada öneli olan ise uyum. İstasyonda çalışanların uyum ve huzur için çalışmaları isteniyor. Yerleşik nüfusa sahip olmayan bu kıtada yazları 5 bin kişi yaşıyor.

BAS, ilanların mart ayına kadar web sitesinde güncel olacağını duyurdu.

Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş! Antarktika istasyonlarında çalışacak teknik elemanlar aranıyor

''EŞSİZ BİR DENEYİM''

BAS bünyesinde tesisatçı olarak başlayıp istasyon müdürlüğüne kadar yükselen Dan Mackenzie, "Çalışkan olan herkes bu zorlu ama eşsiz deneyimi deneyebilir" diyerek adaylara cesaret veriyor.

Saha asistanı Jess Callaghan’ın "Vahşi yaşamı sevenler için bir hayalin gerçekleşmesi" olarak tanımladığı bu iş birimleri, adaylara dünyanın her yerinde geçerli olacak benzersiz bir tecrübe vaat ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ölülerden çaldı, sattı, lüks bir hayat yaşadı! Almanya'da patlak veren skandal
Almanya'da çalışan Türk kondüktörü Yunan yolcu öldürdü!
ETİKETLER
#kariyer
#bilim
#Antarktika
#Teknik Personel
#Iş Ilanları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.