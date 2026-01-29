Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
 Selahattin Demirel

Yılmaz Bilgen'den sarsıcı Mazlum Abdi iddiası: Kandil suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye atabilir

Suriye ordusunun operasyonlarıyla tüm varlığını kaybetme noktasına gelen terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Kandil bana suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye ya da Suriye'ye atabilir" dediği iddia edildi.

Yılmaz Bilgen'den sarsıcı Mazlum Abdi iddiası: Kandil suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye atabilir
29.01.2026
29.01.2026
'de onca ısrara rağmen 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduyu operasyona mecbur bırakan terör örgütü 'nın uzantısı , sürerken içine düştüğü bozgundan bir çıkış yolu arıyor.

"MAZLUM ABDİ ÖRGÜTÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Türkiye gazetesinin bölgede bulunan muhabiri Yılmaz Bilgen'in Şam yönetiminden üst düzey kaynaklardan aldığı bilgilere göre “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin, örgüt içindeki kontrolünü tamamen kaybetti.

Yılmaz Bilgen'den sarsıcı Mazlum Abdi iddiası: Kandil suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye atabilir

Şahin’in, ’den gelen kadroların Suriye’den çekilmeyi reddettiğini ve “ya hep ya hiç” mantığıyla hareket ederek tüm kazanımları heba ettiğini söylediği öğrenildi.

SUİKAST KORKUSU SARDI

Aynı kaynaklar, özellikle terör örgütü PKK'yı yöneten Kandil kadrosunun, bozgundan dolayı YPG içindeki Arapları suçladığı ve uluslararası ara buluculuk tekliflerini elinin tersiyle ittiğini de belirtti.

Şam'dan gelen haberlere göre Ferhat Abdi Şahin “Kandil bana ve Suriyeli ekibime suikast düzenleyebilir; suçu da Türkiye ya da Suriye ordusuna atabilir.” sözleriyle büyük bir can korkusu içinde çıkış yolu arıyor.

