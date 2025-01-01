'Yok artık! Bu kadar da olmaz' dedirten olaylar 2024 yılında yaşandı! İşte tuhaf haberler

01 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:53

2024, 'Yok artık! Bu kadar da değil, bunu nasıl yaptılar?' gibi soruların yılı oldu. Gelişen teknolojiyle değişen dünya her geçen gün şaşırtırken birçok ülkeden de tuhaf haberler geldi. İşte ağızları açık bırakan o ilginç olaylar...

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

Dünyanın iki farklı yüzü: Bir yanda savaş bir yanda barış

2024​ yılı dünya genelinde çeşitli şaşkınlıklara da sahne olan bir sene oldu. Dünyanın birçok noktasından ilginç haberler adeta yağdı. 'Yok artık!'' dedirten olaylar neredeyse her ay sırasıyla yaşandı. İşte dünyanın her köşesinden 2024 yılında yaşanan tuhaf olaylar...

40 YILLIK İNAT MİLYONER ETTİ

2024 yılının ilk ayında ABD​'nin Massachusetts​ eyaletinde Fredric Norian isimli bir kişi, 40 yılın ardından milyoner olmayı başardı. Her sene aynı sayılarla loto oynayan Norian, en sonunda büyük ikramiyeyi tutturdu. Artık yeni sayılar deneyecek.

HIRSIZLIK ÖNCESİ GÜNEŞİ SELAMLAMA

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 44 yaşındaki bir adam, bir fırını soymadan önce otoparkta yoga yaparken kameralara yakalandı. Siyahlar içinde esneme hareketleri yaparken görülen hırsız, fırından kruvasan, tablet ve bir ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

ÖLÜ AMCAYLA KREDİ ÇEKİMİ

Brezilya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kadın, ölen amcasının üzerinden kredi çekmeye kalktı bunun için de amcasının cesedini yanına alıp bankaya gitti. Çalışanların durumu fark etmesiyle foyası ortaya çıkan kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TEMBELLİK YARIŞI

Güney Kore'de tembellik yarışı yapıldı. Yarışmacılar, yoga matları üzerine oturarak “hiçbir şey yapmamak, uykuya dalmamak” gibi zorlu kurallara uymak zorunda. Yarışmanın bu yılki galibi en düşük sabit kalp atış hızını yakalayan Şili’den Valentina Vilches oldu.

HAPŞIRINCA BAĞIRSAKLAR YERİNDE DURMADI

ABD'de karnın ameliyat olmasının ardından eşiyle bir restoranda yemek yiyen 73 yaşındaki adam hapşırınca olanlar oldu. Şiddetli hapşırık, bağırsaklarının dışarı çıkmasına neden oldu.

YAŞLI KADINLARA SPOR SALONU YASAĞI

Güney Kore’de haziranda spor salonu sahibi, yaşlı kadınların soyunma odasında 2 saat kaldıklarını, diğer müşterilerin vücutlarını ‘yargıladıklarını’, bu nedenle genç kadınların salonu bıraktığını belirledi. Spor salonunun dışına “Teyzeler giremez” ve “Sadece kültürlü ve zarif kadınlar girebilir” yazılı tabela asıldı.

BÖYLE İNTİKAM GÖRÜLMEDİ!

Yılan saldırılarının eksik olmadığı Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir işçi, şantiyede uyurken yılan tarafından ısırıldı. Zehirli yılanın kendini sokmasına sinirlenen adam, intikam için yılanı ısırdı, üstelik iki kez! İşçi hayatta, yılan ise öldü.

KİTAP KURDU HIRSIZ

Roma'da bir hırsız, soymak amacıyla girdiği evde dikkatini çeken bir kitabı açıp okumaya başladı, bir türlü de elinden bırakamadı. Ev sahibi durumu fark ettiğinde ise manzaraya bakmak için dama çıkıp yanlışlıkla verandaya düştüğünü söyledi.

'REDDETMEK BENİM İŞİM' DEDİ PARAYI KIRDI

İspanya’da Ernesto Reinares Varea, şaka amaçlı ''Evlenmek istemiyor ve nasıl reddedeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Düğününüze 500 euro’ya itiraz edeceğim'' diye ilan verdi. Aile üyelerinin ise fazladan 50 euro karşılığında kendisine tokat atmasına izin vereceğini söyledi. Varea, aralık ayına kadar rezervasyonları kapadı.

BU HAVALİMANINDA VEDALAŞMALAR SEVİLMİYOR!

Yeni Zelanda'da bulunan DunedIn Havalimanı’nda yolcu indirme alanında sarılmalara üç dakika sınırı getirildi. Uzun vedalaşmak isteyenlere otopark önerisi yapılırken, bu kuralın amacı havalimanındaki trafik sıkışıklığını önlemek. Terminal dışına asılan “Maksimum sarılma süresi: 3 dakika” tabelaları, yolcular arasında hem şaşkınlık hem de eğlenceye neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANI BİR KÖPEK

Japonya’nın Kyoto kentinde 1 Kasım’da Köpek Günü etkinlikleri kapsamında Maggie adlı köpek, Kameoka kentinin onursal belediye başkanı seçildi. Yoğun bir gün geçiren Maggie, törenlere katıldı, halkla buluştu ve belediye binasını gezdi. Etkinlik, evcil hayvanlar ile sahipleri arasındaki bağı güçlendirmek için düzenleniyor.

MESLEKTAŞLARINI KAÇIRAN ROBOT

Çin’in Şanghay kentindeki bir robotik sergi salonunda, Erbai adlı yapay zeka destekli bir robot, odadaki diğer 12 robotu kaçırdı. Erbai, robotlara fazla mesai ve ağır çalışma koşullarından bahsederek onları sergi salonundan çıkmaya ikna etti. Sosyal medyada viral olan bu olay, robotların bir gün işçi haklarını savunabileceği tartışmalarını başlattı.

BÖCEKLERİ VÜCUDUNA BAĞLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Peru'da bir kişi, kilitli poşetlere koyup vücuduna bağladığı 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 mermi karıncasıyla ülkeyi terk etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.

Böcek kaçakçısı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda karın bölgesinin "şişkin" görünmesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu.

Yapılan aramalarda üzerinde 439 böcek bulunması neticesinde gözaltına alınan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Peru'daki Amazon ormanlarının Madre de Dios bölgesinden alındığı düşünülen böceklerin, yetkililerin gözetimi altında tutulduğu aktarıldı.

YATAK ODASINDA KOALA SÜRPRİZİ

Avustralyalı bir çifte yatak odalarındaki koala sürpriz oldu. Genellikle ağaç tepelerinde miskin şekilde okaliptüs yaprakları yerken görmeye alışık oldukları koalalardan birini Avustralyalı çiftin yatak odalarında bulununca ortaya ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Görüntülerde, koalanın yatakta yattığı, çiftin üzerine bakışlarını diktiği ve yatağın yanındaki komodine tırmandığı anlar yer aldı.

Eşinin, battaniye yardımıyla kapıya yönlendirdiği hayvanı evden çıkardığını belirten Rufino, "Hem korktum hem de mutlu oldum. Böyle şeylere sadece Avustralya'da denk gelebilirsiniz." ifadesini kullandı.