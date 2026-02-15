Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

YouTube bu kez yanlı adımında geri atmak zorunda kaldı! Binlerce kişinin tepkisi işe yaradı

Amerikalı aktivist Guy Christensen, YouTube'da Filistin yanlısı paylaşımları tanınıyordu. İsrail'in katliamlarına sert eleştirilerle karşı çıkan aktivistin YouTube hesabı kapatıldı. Binlerce kişi tepki gösterince ise geri adım geldi.

YouTube bu kez yanlı adımında geri atmak zorunda kaldı! Binlerce kişinin tepkisi işe yaradı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
10:17
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
10:17

ABD’li aktivist Guy Christensen, platformu 'da karşıtı paylaşımlarla ön plana çıkıyordu. yanlısı olarak bilinen Christensen'in hesabı 13 Şubat'ta kapatıldı.

YouTube'un bu yanlı adımı karşısında binlerce kişi tepkisini ortaya koydu. ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube ise gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı ve hesabı tekrar açtı.

YouTube bu kez yanlı adımında geri atmak zorunda kaldı! Binlerce kişinin tepkisi işe yaradı

''EĞER BİRLİKTE DURMAZSAK PARAMPARÇA OLURUZ''

Christensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten başardık. YouTube, geçen akşam çağrımı reddettikten ve sonsuza kadar yasaklı kalacağımı belirttikten sonra, benim hesabımı ve paramı geri verdi. Bu, kolektif eylem ve dayanışmanın gücü. Eğer birlikte durmazsak, paramparça oluruz." ifadesini kullandı.

YouTube bu kez yanlı adımında geri atmak zorunda kaldı! Binlerce kişinin tepkisi işe yaradı

Christensen, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik sert eleştirileri ve aktivist tavrı ile biliniyor.

