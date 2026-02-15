YouTube bu kez yanlı adımında geri atmak zorunda kaldı! Binlerce kişinin tepkisi işe yaradı

ABD’li aktivist Guy Christensen, sosyal medya platformu YouTube'da İsrail karşıtı paylaşımlarla ön plana çıkıyordu. Filistin yanlısı olarak bilinen Christensen'in hesabı 13 Şubat'ta kapatıldı.

YouTube'un bu yanlı adımı karşısında binlerce kişi tepkisini ortaya koydu. ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube ise gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı ve hesabı tekrar açtı.

''EĞER BİRLİKTE DURMAZSAK PARAMPARÇA OLURUZ''

Christensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten başardık. YouTube, geçen akşam çağrımı reddettikten ve sonsuza kadar yasaklı kalacağımı belirttikten sonra, benim hesabımı ve paramı geri verdi. Bu, kolektif eylem ve dayanışmanın gücü. Eğer birlikte durmazsak, paramparça oluruz." ifadesini kullandı.

Christensen, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik sert eleştirileri ve aktivist tavrı ile biliniyor.