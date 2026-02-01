Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

YPG'den entegrasyon öncesi hamle: Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de orduyla entegrasyonu kabul eden terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgedeki Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen ise Suriye ordusunun Ayn-el Arab'a geçişini teröristlerin engellediğini bildirdi.

YPG'den entegrasyon öncesi hamle: Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti
AA
AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 23:01
|
01.02.2026
01.02.2026
saat ikonu 23:06

Terör örgütü YPG'nin sözde "güvenlik birimi", sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Suriye güçlerinin konuşlanması beklenen Haseke kenti ve Kamışlı ilçesine ilişkin sokağa çıkma yasakları açıkladı.

Buna göre, Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kararın, "bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı" öne sürüldü. Suriye hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI 2 ŞUBAT'TA UYGULANACAK

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'da yönetim ve güvenliği üstlenmesini içeren anlaşmanın 2 Şubat Pazartesi'den itibaren uygulanmaya başlaması öngörülüyor.

YPG'den entegrasyon öncesi hamle: Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında örgütün işgali altındaki Aynularab'ı (Kobani) ziyaret etmiş, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

YPG'den entegrasyon öncesi hamle: Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı ilan etti

YILMAZ BİLGEN: TERÖRİSTLER SURİYE ORDUSUNUN AYNEL ARAB'A GİRİŞİNİ ENGELLİYOR

Bölgede bulunan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "PKK militanları, Suriye Güvenlik Güçlerinin Aynel Arab'a girişini engelliyor. Asayiş birim konvoylarının girişi durduruldu..." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Bilgen1973/status/2017923151322046828

#Dünya
