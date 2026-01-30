Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Suriye'de YPG ile anlaşma sonrası Türkiye'nin yeni hedefini Fatih Atik açıkladı: Irak'taki 2 nokta yok edilecek

Suriye'de ordunun operasyonlarına karşılık veremeyen terör örgütü YPG, ayak dirediği entegrasyonu kabul etmek zorunda kaldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Suriye'de Türkiye'nin istediğinin yaşandığını belirterek yeni hedefin Irak'taki Kandil ve Sincar olduğunu açıkladı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
30.01.2026
22:51
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
22:51

Türkiye'de yaklaşık yarım asırdır terörist eylemleriyle binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda sonuç alındı.

SURİYE'DE YPG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

10 Mart Mutabakatı'na ayak direyen terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar, kanlı yapının varlık gösterememesine neden olurken 4 günlük ateşkes, 15 gün daha uzatıldı ve bu süre dolmadan orduya entegrasyon konusunda anlaşıldı.

Suriye'de YPG ile anlaşma sonrası Türkiye'nin yeni hedefini Fatih Atik açıkladı: Irak'taki 2 nokta yok edilecek

"ROJOVA PROJESİ TARİHE KARIŞTI"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yapılan son anlaşmayla "Rojova Projesi bu anlaşmaya tarihe karıştı." dedi.

Suriye'de YPG ile anlaşma sonrası Türkiye'nin yeni hedefini Fatih Atik açıkladı: Irak'taki 2 nokta yok edilecek

YPG'nin, Suriye'de herhangi bir güç kullanma imkanının kalmadığını belirten Atik, Suriye'de YPG ile varılan anlaşmayı "Türkiye'nin 40 yıllık terör belasından, özellikle Suriye ayağından kurtulduğunun resmidir." cümlesiyle yorumladı.

"TÜRKİYE KANDİL VE SİNCAR'I YOK EDECEK"

Atik "Suriye işi böyle halloldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki hedefi Kandil ve Sincar'dır. Çünkü Sincar'ı da ikinci bir Kandil'e çevirmeye çalışıyorlardı. Eğer bu faaliyetlerine devam edecek olurlarsa ilerleyen dönemde Türkiye bu 2 noktayı da yok edecek. Buna da hep birlikte tanıklık edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

#Gündem
