Suriye'de YPG ile anlaşma sonrası Türkiye'nin yeni hedefini Fatih Atik açıkladı: Irak'taki 2 nokta yok edilecek

Türkiye'de yaklaşık yarım asırdır terörist eylemleriyle binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda sonuç alındı.

SURİYE'DE YPG İLE ANLAŞMAYA VARILDI

10 Mart Mutabakatı'na ayak direyen terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar, kanlı yapının varlık gösterememesine neden olurken 4 günlük ateşkes, 15 gün daha uzatıldı ve bu süre dolmadan orduya entegrasyon konusunda anlaşıldı.

"ROJOVA PROJESİ TARİHE KARIŞTI"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yapılan son anlaşmayla "Rojova Projesi bu anlaşmaya tarihe karıştı." dedi.

YPG'nin, Suriye'de herhangi bir güç kullanma imkanının kalmadığını belirten Atik, Suriye'de YPG ile varılan anlaşmayı "Türkiye'nin 40 yıllık terör belasından, özellikle Suriye ayağından kurtulduğunun resmidir." cümlesiyle yorumladı.

"TÜRKİYE KANDİL VE SİNCAR'I YOK EDECEK"

Atik "Suriye işi böyle halloldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki hedefi Kandil ve Sincar'dır. Çünkü Sincar'ı da ikinci bir Kandil'e çevirmeye çalışıyorlardı. Eğer bu faaliyetlerine devam edecek olurlarsa ilerleyen dönemde Türkiye bu 2 noktayı da yok edecek. Buna da hep birlikte tanıklık edeceğiz. " ifadelerini kullandı.