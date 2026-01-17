Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

YPG/SDG gitti bölgenin asıl sahiplerinin hasreti bitti: 'Çok zor yollardan geçtik'

Halep’in doğusundaki Deyr Hafir YPG/SDG işgali altından kurtarıldı. Bölgenin yerel halkı operasyonlar sonrası yaşadıkları yerin güvenli olmasının ardından dönmeye başladı. Duygulu anlar yaşayan Suriyeliler yaşadıklarını anlattı.

YPG/SDG gitti bölgenin asıl sahiplerinin hasreti bitti: 'Çok zor yollardan geçtik'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
17:59
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
17:59

Suriye ordusu YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgeye teröristlerin tüm uyarıların ardından bölgeyi boşaltmamasının ardından operasyon düzenliyor. Halep’in doğusundaki Deyr Hafir beldesi terör unsurlarından temizlenmesinin ardından yerlerine hasret kalan Suriyeliler döndü. Beldeye akın eden siviller, yaşadıkları sevinci ve yaşadıkları zorlukları anlatmakta zorlandı.

YPG/SDG gitti bölgenin asıl sahiplerinin hasreti bitti: 'Çok zor yollardan geçtik'

"ÇOK MAĞDURDUK, EN GÜZEL DUYGUYU YAŞIYORUZ"

Evine dönen Kays Ebu Hamdan, Deyr Hafir’e geri dönmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirterek “Evime geri dönüyorum. Bu kurtarma tüm Suriye halkına mübarek olsun. Allah muvaffak eylesin, sizi ve Müslümanları korusun.” dedi.

Belde sakinlerinden Cuma Hammadi de yıllar süren mağduriyetin ardından evine kavuştuğunu ifade etti.

Hammadi, “Bugün en güzel duyguyu yaşıyoruz. Evimize geri döndük. Çok ama çok mağdurduk. Allah devletimizi muvaffak eylesin, tüm milletimiz için.” diye konuştu.

Zor koşullarda göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan bir diğer Deyr Hafirli Ahmed Mustafa ise “Çok mutluyuz. Kurtarma ve zafer sonrası başka ne isteriz ki. Yerimizden edildik, Halep’e gittik, çok zor yollardan geçtik. Yerimizin kurtarıldığını duyar duymaz hemen evimize geldik.” ifadelerini kullandı.

YPG/SDG gitti bölgenin asıl sahiplerinin hasreti bitti: 'Çok zor yollardan geçtik'

"DUYGULARIMI ANLATAMAM, İFADESİ YOK"

Evine dönüş yolunda duygularını dile getiren Halit Ebu Mustafa da yaşadıklarını kelimelerle anlatmakta zorlandığını belirterek “Duygularımı anlatamam. Deyr Hafir’e, evime gidiyorum. Hissettiklerimin ifadesi yok.” dedi.

Hasan Ebu Musa ise zafer haberinin kendileri için bir umut olduğunu vurgulayarak, “Allah’a şükür zafer müjdesini aldık. Allah zaferi daim eylesin. Allah Suriyelileri mutlu etsin ve tüm Müslümanları korusun.” şeklinde konuştu.

Deyr Hafir’de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, evlerine dönen siviller ise beldede yeniden yaşam kurmaya başladı.

#Dünya
TGRT Haber
