Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular

Yasa dışı ajanslar Kenyalıları kandırdı, iş vaadiyle kandırılan Kenyalılar kendilerini savaşta buldular. Rusya-Ukrayna cephesinde savaştırılan Kenyalılardan bazılarının kayıp olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:28

Ulusal Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna savaşına katılmak üzere 1000'den fazla Kenyalının yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alındığını bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, NIS, Rusya–Ukrayna savaşına katılmak üzere yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alınan Kenyalılarla ilgili raporunu parlamentoya sundu.

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular

0:00 148
HABERİN ÖZETİ

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 1000'den fazla Kenyalının Rusya-Ukrayna savaşına katılmak üzere yasa dışı ajanslar tarafından kandırılarak işe alındığını bildirdi.
Kenyalılara aylık yüksek maaş, prim ve Rus vatandaşlığı vaat ediliyor.
Hedef kitle arasında eski askerler, polisler ve yurt dışında iş arayan gençler bulunuyor.
Kenyalıların birçoğu güvenlik veya lojistik işi vaadiyle kandırılmış.
Bazı Kenyalılar transit vizelerle Rus ordusuna katılmış.
Savaşa katılan Kenyalılar arasında hastanede tedavi gören, ülkeye geri getirilen, kayıp ve cephede bulunanlar var.
Bazı mağdurların Moskova'daki Kenya Büyükelçiliği yardımıyla bölgeden kaçtığı öne sürülüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YÜKSEK MAAŞ VE RUS VATANDAŞLIĞI VAADİ

Rapora göre, ajanslar Kenyalılara aylık yaklaşık 300 bin Kenya şilini (yaklaşık 2 bin 300 dolar) maaş, 900 bin ila 1,2 milyon şilin (yaklaşık 7 bin ila 9 bin 300 dolar) arasında prim ve Rus vatandaşlığı vadediyor.

Ajanslar özellikle 20-50 yaşlarındaki eski askerler, eski polisler ile yurt dışında iş arayan genç sivilleri hedef alıyor.

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular

GÜVENLİK YA DA LOJİSTİK İŞİ DİYE KANDIRILDILAR

Mecliste çoğunluk partisinin lideri Kimani Ichung’wah, milletvekilleriyle rapora ilişkin detayları aktararak Rusya'ya giden Kenyalıların büyük bölümünün güvenlik ve lojistik alanında kazançlı iş bulduklarına inandırıldığını ifade etti.

Rusya'ya giden yaklaşık 1000 kişinin tamamının Kenya'dan çıkmadığını, bir kısmının diasporadan gittiğini söyleyen Ichung’wah, artan denetimler nedeniyle Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda yakalanma riskinin yükseldiğini, bu nedenle bazı kişilerin transit vizelerle Rus ordusuna katıldığını aktardı.

BAZI KENYALILAR KAYIP

Ichung’wah, Rusya–Ukrayna savaşına katılan Kenyalıların 39'unun hastanede tedavi gördüğünü, 30'unun ülkeye geri getirildiğini, 28'inin ise kayıp olarak bildirildiğini ifade etti.

Halen 35 kişinin kamplarda kaldığını bilgisini paylaşan Ichung’wah, 89 kişinin cephede bulunduğunu, 1 kişinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular

BÜYÜKELÇİLİĞİN YARDIMIYLA KAÇTI

Ichung’wah, bazı mağdurların Moskova’daki Kenya Büyükelçiliğinin yardımıyla savaş bölgesinden kaçtığını öne sürdü.

Kuzey Baringo seçim bölgesi milletvekili Joseph Makilap ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kenyalıların başka bir egemen ülke olan Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Moskova'ya götürülmesi karşısında son derece şoke oldum." dedi.

Makilap, Kriminal Soruşturmalar Dairesi (DCI) ve Ulusal İstihbarat Servisine (NIS) hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran krizine Rusya çözümü: Zenginleştirilmiş uranyum taşınabilir
İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı
ETİKETLER
#kenya
#istihbarat
#rusya-ukrayna savaşı
#vatandaşlık
#işe alım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.