Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna savaşına katılmak üzere 1000'den fazla Kenyalının yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alındığını bildirdi. Yerel basındaki haberlere göre, NIS, Rusya–Ukrayna savaşına katılmak üzere yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alınan Kenyalılarla ilgili raporunu parlamentoya sundu.

Dinle Özetle

Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 148

HABERİN ÖZETİ Yüksek maaşa ve vatandaşlığa kandılar kendilerini savaşta buldular Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 1000'den fazla Kenyalının Rusya-Ukrayna savaşına katılmak üzere yasa dışı ajanslar tarafından kandırılarak işe alındığını bildirdi. Kenyalılara aylık yüksek maaş, prim ve Rus vatandaşlığı vaat ediliyor. Hedef kitle arasında eski askerler, polisler ve yurt dışında iş arayan gençler bulunuyor. Kenyalıların birçoğu güvenlik veya lojistik işi vaadiyle kandırılmış. Bazı Kenyalılar transit vizelerle Rus ordusuna katılmış. Savaşa katılan Kenyalılar arasında hastanede tedavi gören, ülkeye geri getirilen, kayıp ve cephede bulunanlar var. Bazı mağdurların Moskova'daki Kenya Büyükelçiliği yardımıyla bölgeden kaçtığı öne sürülüyor.

YÜKSEK MAAŞ VE RUS VATANDAŞLIĞI VAADİ

Rapora göre, ajanslar Kenyalılara aylık yaklaşık 300 bin Kenya şilini (yaklaşık 2 bin 300 dolar) maaş, 900 bin ila 1,2 milyon şilin (yaklaşık 7 bin ila 9 bin 300 dolar) arasında prim ve Rus vatandaşlığı vadediyor.

Ajanslar özellikle 20-50 yaşlarındaki eski askerler, eski polisler ile yurt dışında iş arayan genç sivilleri hedef alıyor.

GÜVENLİK YA DA LOJİSTİK İŞİ DİYE KANDIRILDILAR

Mecliste çoğunluk partisinin lideri Kimani Ichung’wah, milletvekilleriyle rapora ilişkin detayları aktararak Rusya'ya giden Kenyalıların büyük bölümünün güvenlik ve lojistik alanında kazançlı iş bulduklarına inandırıldığını ifade etti.

Rusya'ya giden yaklaşık 1000 kişinin tamamının Kenya'dan çıkmadığını, bir kısmının diasporadan gittiğini söyleyen Ichung’wah, artan denetimler nedeniyle Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda yakalanma riskinin yükseldiğini, bu nedenle bazı kişilerin transit vizelerle Rus ordusuna katıldığını aktardı.

BAZI KENYALILAR KAYIP

Ichung’wah, Rusya–Ukrayna savaşına katılan Kenyalıların 39'unun hastanede tedavi gördüğünü, 30'unun ülkeye geri getirildiğini, 28'inin ise kayıp olarak bildirildiğini ifade etti.

Halen 35 kişinin kamplarda kaldığını bilgisini paylaşan Ichung’wah, 89 kişinin cephede bulunduğunu, 1 kişinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN YARDIMIYLA KAÇTI

Ichung’wah, bazı mağdurların Moskova’daki Kenya Büyükelçiliğinin yardımıyla savaş bölgesinden kaçtığını öne sürdü.

Kuzey Baringo seçim bölgesi milletvekili Joseph Makilap ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kenyalıların başka bir egemen ülke olan Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Moskova'ya götürülmesi karşısında son derece şoke oldum." dedi.

Makilap, Kriminal Soruşturmalar Dairesi (DCI) ve Ulusal İstihbarat Servisine (NIS) hızlı hareket etme çağrısında bulundu.