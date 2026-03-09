Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Yükselen benzin fiyatları Trump'ı endişelendirmiyor: 47 yıldır yapılması gereken yapıldı, fiyatlar hızlı düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile beraber İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair gelişmeler nedeniyle yükselen benzin fiyatları dolayısıyla endişe duymadığını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 11:24

ve 'in, 'a yönelik saldırıları, Tahran'ın ise misillemeleri sürerken yangın yerine döndü. ABD Başkanı , saldırılar sonucunca yükselen benzin fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve endişelenmediğini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Yükselen benzin fiyatları Trump'ı endişelendirmiyor: 47 yıldır yapılması gereken yapıldı, fiyatlar hızlı düşecek

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gerilimlerin benzin fiyatları üzerindeki etkisinden endişe duymadığını belirterek, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde zayıflattığını ve Tahran'ı koşulsuz teslimiyete çağırdığını ifade etti.
Trump, benzin fiyatlarının kısa sürede düşeceğini öngördüklerini söyledi.
ABD ve İsrail güçlerinin İran donanmasını ve hava kuvvetlerinin büyük bölümünü yok ettiğini iddia etti.
Trump, İran'dan koşulsuz teslimiyet istediğini belirtti.
Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğiyle ilgili ABD'ye katılan gemiler olduğunu ancak çalışmaların tamamlanmadığını vurguladı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıdan ABD'nin sorumlu olmadığına dair görüşünü dile getirdi ve sorumluluğu İran'a yükledi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Gazetecilerin benzin fiyatlarıyla ilgili endişe duyup duymadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Trump, "Hayır, bu 47 yıldır yapılması gereken bir şeyin kısa bir denemesi. 47 yıl, bunu yapmak için bu kadar zaman gerekti. Ve hiçbir başkan bunu yapmaya cesaret edemedi." ifadelerini kullandı.

Yükselen benzin fiyatları Trump'ı endişelendirmiyor: 47 yıldır yapılması gereken yapıldı, fiyatlar hızlı düşecek

''İRAN'IN DONANMASI DENİZİN DİBİNDE''

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin geleceğine ilişkin bölgedeki gemilerin ABD'ye katıldığını ancak henüz çalışmaların tamamlanmadığını vurgulayarak, "(İran) Onların donanmasını yok ettik, donanmaları şu anda denizin dibinde, bu bir seçim." dedi.

Petrol fiyatlarının yükseleceğini öngördüklerini belirten Trump, söz konusu fiyatların "çok hızlı düşeceğini" savundu.

Yükselen benzin fiyatları Trump'ı endişelendirmiyor: 47 yıldır yapılması gereken yapıldı, fiyatlar hızlı düşecek

''YAPTIĞIMIZ, TÜM DÜNYA İÇİN HARİKA''

Trump, "Yaptığımız şey sadece ülkemiz, İsrail, Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey." ifadesini kullandı.

ABD'nin henüz kullanmadığı "muazzam miktarda petrolü olduğunu" vurgulayan Trump, "Dışarıda çok fazla petrol var. Bu çok hızlı bir şekilde iyileşecek." değerlendirmesinde bulundu.

''HAVA KUVVETLERİNİ YOK ETTİK''

Trump, ABD ve İsrail güçlerinin, İran'ın deniz ve hava kuvvetleri ile füze kapasitesinin büyük bölümünü yok ettiğini öne sürerek, Tahran yönetimini "koşulsuz teslim olmaya" çağırdı.

İran'a yönelik saldırıların ülkenin askeri kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını öne süren Trump, İran donanmasının "artık denizin dibinde" olduğunu iddia etti.

Trump, "Donanmalarını yok ettik, 44 gemi. Hava kuvvetlerini yok ettik, tüm uçakları. Füzelerinin çoğunu yok ettik, artık füzeleri pek gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Yükselen benzin fiyatları Trump'ı endişelendirmiyor: 47 yıldır yapılması gereken yapıldı, fiyatlar hızlı düşecek

''KOŞULSUZ TESLİMİYET İSTİYORUZ''

Saldırılarda İran'ın füze üretim tesislerinin sert bir şekilde hedef alındığını vurgulayan Trump, ülkenin insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Trump, İran'dan "koşulsuz teslimiyet" istediğini belirterek, "Ya da teslim olacak kimse kalmaz, çünkü liderlerini defalarca yok ettik." dedi.

Söz konusu çatışmaları, sonunda dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek "küçük bir macera" olarak nitelendiren Trump, "Bu bittiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız, biliyorsunuz, bu küçük bir sapma." dedi.

Trump, gazetecilerin, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 153 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıdan ABD'nin sorumlu olup olmadığına ilişkin sorusuna ise "Hayır. Gördüklerime dayanarak, bunu İran yaptı." yanıtını verdi.

