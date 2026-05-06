Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, Andros adası açıklarında bir kargo gemisinin battığı ifade edildi. Gemideki 9 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığı aktarıldı. Geminin batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yunanistan açıklarında gemi battı: 8'i Türk mürettebat kurtarıldı Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı, Andros adası açıklarında batan bir kargo gemisindeki 9 mürettebatın tamamının kurtarıldığını bildirdi. Arnavutluk'tan Ukrayna'ya soda külü taşıyan Vanuatu bandıralı gemi, Andros Adası'nın kuzeyinde kayalara çarparak battı. Gemideki 9 mürettebattan 8'i Türk, 1'i ise Azerbaycanlıydı. Kurtarma operasyonuyla tüm denizciler, sağlık durumları iyi bir şekilde adanın limanına götürüldü.

KURTARILAN MÜRETTEBATIN 8'İ TÜRK

Yunan medyasının liman yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Arnavutluk'tan Ukrayna'ya yaklaşık 8 bin ton soda külü taşıyan Vanuatu bandıralı kargo gemisi, Andros Adası'nın kuzeyinde kayalara çarptı. Gövdesinde ciddi hasar oluşan gemi su almaya başladı ve daha sonra battı.

Gemideki 9 mürettebat üyesinden 8'inin Türk, 1'inin Azerbaycanlı olduğu belirtildi. Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı operasyonuyla 9 denizcinin tamamı kurtarıldı.

Mürettebat üyelerinden 2'si Sahil Güvenlik devriye botu tarafından sudan kurtarılırken, 7 kişi ise kıyı şeridinin tehlikeli, kayalık bir bölümünden güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kurtarılan denizcilerin adanın limanına götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.