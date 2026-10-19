Yunanistan Türkiye'nin yanı başındaki adayı satışa çıkardı! Johnny Deep iddiası çok konuşuldu

Yunanistan'ın On İki Ada bölgesinde bulunan Strongylo Adası satışa çıktı. 5 milyon dolar istenen ada 219 bin metrekarelik bir alana sahip. Türkiye'nin Ege kıyılarına oldukça yakın olan adaya tek ulaşım imkanı deniz yolu. Bakir bir doğaya sahip adada 3 doğal plaj, bir tane ev var.

ÖZEL MÜLK YA DA EKOTURİZM

İlana göre ada özel bir konut ya da üst düzey bir ekoturizm tesisi için uygun. Fakat herhangi bir yapılaşmanın ilgili imar kuralları, izinler ve resmi onaylara bağlı olduğu belirtiliyor.

Satış ilanında doğal bir su kaynağından ve yakınlardaki Marathos üzerinden elektrik şebekesine bağlanma ihtimalinden de söz ediliyor.

DİĞER ADALARA DA YAKIN

Bu adanın geçmişte fırtınaya yakalanan denizciler için sığınak olduğu ifade ediliyor. Tekneyle ulaşım sağlanabilen ada için su taksisinin kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca Leros, Atina'ya hava bağlantısı sunarken Patmos ve Lipsi de bölgedeki diğer adalara ulaşım imkanı var.

Çevredeki bölge; yüzme, yelken ve On İki Ada'yı keşfetmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

JOHNNY DEEP İDDİASI

Ada bir dönem Hollwood oyuncusu Jonny Deep ile adından söz ettirdi. 2015 yılında Yunan ve uluslararası medya kuruluşları, Depp'in adayı 4,2 milyon euroya (4,73 milyon dolar) satın aldığını yazdı. Söz konusu haberlerde, iddia edilen satış işleminde rol alan bir emlak danışmanlığı şirketine atıfta bulunuldu. Fakat adanın gerçek sahibi bilinmiyor.