Yunanistan'da Türklerin aracına silahlı saldırı! Önünü kesip adeta taradılar

Yunanistan'ın Selanik şehrinde Türklerin içinde olduğu araca suikast saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir Türk hayatını kaybetti, bir Türk ise ağır yaralandı. Polis, silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor.

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Makedonya Otobüs Terminali yakınlarında seyir halinde olan içinde Türklerin bulunduğu aracın önü siyah bir jeep tarafından kesildi. Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce aracın içine ateş açıldı. Silahlı saldırıda araçta bulunan iki Türk de ağır yaralandı.

BİR TÜRK ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin hem başından hem de kalbinden vurulduğu belirtildi. Yolcu koltuğunda oturan 35-40 yaşlarındaki Türk ise ağır yaralandı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Greek City Times'ın haberine göre, ölen gencin otopsi için Selanik Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği açıklandı.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Silahlı saldırı şehirde korkuya neden olurken polis, silahlı saldırganların peşine düştü. Olay yerinde 9 mermi kovanı bulunduğu açıklandı. İsimleri açıklanmayan iki Türk'ün yaklaşık iki yıldır Yunanistan'da yasal olarak yaşadığını yetkililer doğruladı.