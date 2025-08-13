Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

Yunanistan'da orman yangınları felaketi yerleşim yerlerine sıçradı. Alevler, evleri, iş yerini ve araçları küle çevirdi. Yangınlarda 13 itfaiyeci ise yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
16:41
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
16:41

genelinde çok sayıda orman yangınıyla mücadele sürüyor. Sakız ve Zakintos adaları, batıdaki liman kenti Patras ve kuzeybatıdaki Preveze ili de dahil olmak üzere şiddetli orman yangınları devam ediyor.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gece boyu Patras'ta yayılan alevler evlere, iş yerlerine ve araçlara sıçradı. Yaklaşık 7 bin 700 nüfuslu bir kasabanın sakinlerine emri verildi.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

Turistik adalar Sakız ve Zakintos'tan binlerce kişi tahliye edildi.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

13 İTFAİYECİ YARALANDI

Zakintos'ta evler, turistik tesisler ve tarım arazileri küle döndü. Teşkilatı Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis yaptığı açıklamada, 13 itfaiyecinin yanıklar ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle tedavi edildiğini ifade etti.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var

Vathrakogiannis, "Bugün yine çok zorlu bir gün, çünkü ülkenin çoğu bölgesinde riski çok yüksek" dedi.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var


Rüzgar ile sıcak ve kuru hava şartlarının etkisiyle büyüyen alevlere söndürebilmek için 33 uçakla yaklaşık 5 bin itfaiyeci yoğun çaba harcıyor.

Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var
Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var
Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var
Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var
Yunanistan'ı orman yangınları felaketi sardı, yerleşim yerleri de küle döndü: Yaralılar var
ETİKETLER
#itfaiye
#orman yangını
#tahliye
#Yunanistan
#Patras
#Sakız
#Zakintos
#Dünya
