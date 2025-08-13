Mersin ve Çanakkale yanıyor! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

Orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor... Çanakkale ve İzmir'den sonra Mersin'den de orman yangını haberi geldi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte, bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DEN DE ALEVLER YÜKSELDİ!

Çanakkale Salihler barajı bölgesinde de yangın çıktı. Hem Mersin'deki hem de Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

"KAZDAĞLARI FELAKETİ YAŞAR”

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesine ait fotoğraflar paylaşarak kritik bir uyarıda bulundu. Kurt, “Elmacık’ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmazsa Kazdağları felaketi yaşar” dedi.