SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Mersin ve Çanakkale yanıyor! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

Son dakika haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Salihler barajı bölgesinde de yangın çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
14:10
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
14:38

Orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor... Çanakkale ve İzmir'den sonra 'den de haberi geldi. Mersin'in ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mersin ve Çanakkale yanıyor! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

HAVADAN VE KARADAN ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte, bölgeye helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi.

Mersin ve Çanakkale yanıyor! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

ÇANAKKALE'DEN DE ALEVLER YÜKSELDİ!

Çanakkale Salihler barajı bölgesinde de yangın çıktı. Hem Mersin'deki hem de Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Mersin ve Çanakkale yanıyor! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

"KAZDAĞLARI FELAKETİ YAŞAR”

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş Kurt, sosyal medya hesabından yangın bölgesine ait fotoğraflar paylaşarak kritik bir uyarıda bulundu. Kurt, “Elmacık’ta doğru kararlar ile havadan ve karadan hızlı, yeterli ve etkin müdahale yapılmazsa Kazdağları felaketi yaşar” dedi.

ETİKETLER
#orman yangını
#mersin
#silifke
#yangın söndürme
#Çaltı Mahallesi
#Kırtıl Tepesi
#Yaşam
