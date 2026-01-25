Menü Kapat
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

Zelenskiy duyurdu: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’da barışa ulaşılmasının ardından ABD tarafından sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin belgenin hazır olduğunu duyurdu. Zelenskiy, belgeyle ilgili imza yeri ve tarihini beklediklerini de belirtti.

Zelenskiy duyurdu: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ORTAKLARIMIZDAN İMZA YERİ VE TARİHİN TEYİT EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Zelenskiy, hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ukrayna, Rusya ve ABD’nin katılımı ile gerçekleştirilen görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin ABD belgesinin tamamen hazır olduğunu duyuran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için güvenlik garantileri, her şeyden önce ABD’den gelen güvenlik garantileridir. Belge bütünüyle hazır ve ortaklarımızdan belgenin imzalanacağı yer ve tarihin teyit edilmesini bekliyoruz."

Zelenskiy duyurdu: ABD'nin Ukrayna için güvenlik garantileri belgesi hazır

İMZA SONRASI ABD KONGRESİ VE UKRAYNA MECLİSİ ONAYLAYACAK

Zelenskiy, belgenin imzalandıktan sonra onay için ABD Kongresi’ne ve Ukrayna Parlamentosu'na gönderileceğini söyledi. BAE’de ABD’nin 20 maddelik planı ve sorunlu meselelerin ele alındığını belirten Zelenskiy, "Sorunlu pek çok konu vardı ancak bunların sayısı azaldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sorunlu başlıkların sayısı azalsa da Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ilişkin görüşlerinde değişiklik olmadığını vurguladı. Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgelerinin tamamından vazgeçmesini sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu söyleyen Zelenskiy "Sebebi açık. Onların hedefi hep bu oldu ve bu nedenle bunu başarmak istemelerini anlıyoruz. Cephe hattında böyle bir şeyi halen yapamıyorlar" dedi.

Zelenskiy "Herkes toprak bütünlüğüne ilişkin tutumumuzu biliyor. Ülkemiz için bize ait olan için savaşıyoruz. Başka bir ülkenin topraklarında savaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı ve Rus müzakereciler, geçtiğimiz cuma günü ve dün savaşın başından bu yana ilk defa ABD’nin arabuluculuğunda üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş fakat BAE’deki görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı. Hem Ukrayna hem de Rusya, görüşmelerin ardından basına yaptıkları açıklamalarda diyaloğa açık olduklarını ve BAE’deki görüşmelerin gelecek hafta pazar günü devam etmesinin beklendiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
#Dünya
