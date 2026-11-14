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Dünya
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:50

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Elon Musk'ın uydu internet sistemi Starlink'e yeniden saatte 161 kilometre hız sınırı getirildiğini ve kısıtlama nedeniyle Rus dronlarını engelleyemediklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden de SpaceX'e tepki geldi.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 17:50

Ukrayna Devlet Başkanı , 'ın Starlink uydu hizmetinin askeri versiyonu olan Starshield'a yeniden saatte 161 kilometre hız sınırı getirildiğini açıkladı. iddiayı reddederken Avrupa Birliği kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İrlanda'da düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın Starshield hizmetine tekrar hız kısıtlaması uygulandığını tespit ettiklerini söyledi. Zelenskiy, askeri İHA'ların saatte 161 kilometrenin üzerine çıktığında uydu bağlantısının kesildiğini belirtti.

SpaceX ise Zelenskiy'nin açıklamasını reddetti. Şirketin medya ilişkileri departmanı, teknoloji yayını Ars Technica'nın sorusu üzerine "Bu yanlış. Herhangi bir değişiklik olmadı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

DAHA FAZLA RUS SALDIRISI HEDEFE ULAŞIYOR

Zelenskiy, uydu bağlantısı olmadan Rusya tarafından fırlatılan jet motorlu Shahed dronlarını zamanında yakalayıp engelleyemediklerini vurguladı. Cephe hattına yakın bölgelerde savaş uçaklarını kullanamadıklarını ve yalnızca önleyici İHA'ların görev yapabildiğini aktaran Zelenskiy, hız kısıtlamasının savunma üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

"İhtiyacımız olan hız olmadan Shahed'leri düşürmek çok zor hale geliyor. Daha fazla Rus saldırısı hedefe ulaşıyor ve Rusya tarafından daha fazla insanımız, sivillerimiz öldürülüyor."

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

KISITLAMANIN ARKASINDA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İDDİASI

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre Kiev yönetimi, hız sınırının Rusya ile yürütülen son tur barış görüşmelerinde Ukrayna'ya baskı uygulamak amacıyla uygulandığına inanıyor. Financial Times'ta yayınlanan haberde de Ukraynalı yetkililerin, Starshield kısıtlamasının barış görüşmelerini etkilemek için geri getirildiği yönündeki iddialarına yer verildi.

İlk kısıtlamaları yaklaşık 1 ay önce bildiren Ukraynalı yetkililer, 24 Ekim itibarıyla Starshield'in normale döndüğünü duyurmuştu. Zelenskiy, Washington yönetimine yönelik endişelerini dile getirdi:

"Amerikan tarafından ayrıntıları öğrenmeye çalışıyoruz ancak şu ana kadar çok az şey biliyoruz. Yine de bazı noktalar son derece açık. Amerika'da birileri Ukrayna topraklarına sanki Ukrayna'ya ait değilmiş gibi muamele eden kararlar alıyorsa, işlerin nereye gittiğini anlıyoruz. Net olmalı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalini hiçbir şekilde tanımamalıyız."

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

ELON MUSK TOPU ABD HÜKÜMETİNE ATTI

Ukrayna'ya Starshield erişimi sağlamak üzere ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile birden fazla sözleşmesi bulunan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen ay yaptığı açıklamada Starshield kısıtlamalarına ilişkin tüm kararların ABD hükümeti tarafından alındığını söylemişti.

Musk, sistemlerin ABD hükümetine ait olduğunu ve hız ya da kullanım sınırlarının ABD ordusu ile ABD Başkanı tarafından belirlendiğini savunmuştu.

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'nın uydu bağlantısını sınırlandırma kararını kendisinin almadığını belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yavaşlatmadan "önceden haberi olmadıklarını" ifade etmişti. Pentagon Genel Müfettişliği ofisi de ABD senatörlerinin kısıtlama emrini kimin verdiğinin soruşturulması yönündeki talebini geri çevirmişti.

Musk geçen ay Ukrayna'yı ticari Starlink hizmetini saldırı amaçlı İHA operasyonlarında kullanarak hizmet şartlarını ihlal etmekle suçlamış; Ukraynalı bir yetkili ise SpaceX'in önceki kısıtlamalarının ticari Starlink'in o şekilde kullanımını zaten engellediğini belirterek suçlamayı reddetmişti.

Zelenskiy duyurdu: Starlink yine kısıtlandı, Rus dronlarını durduramıyoruz

AB: STARSHİELD KISITLAMALARI "KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın Starshield kullanımına getirilen kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ukrayna'nın ilk kez Starshield kesintileriyle karşılaşmadığını hatırlatan Regnier, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlar derin endişe verici ve doğrulanması halinde kabul edilemez. SpaceX, hizmetlerini Ukrayna ile paylaşma konusunda tutarlı bir yaklaşım sergilemelidir. Ukrayna askerlerinin bağlantısını sürdürmesi, vatandaşlarını koruması ve topraklarını savunması için Starshield hizmetleri acilen yeniden sağlanmalıdır."

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#elon musk
#SpaceX
#Volodimir Zelenskiy
#Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
#Starshield
#Dünya
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