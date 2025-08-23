Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy, Ukrayna Bayrak Günü'nde Rusya'yı işaret etti: "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin bayrak günü kapsamında başkent Kiev'deki törene katıldı. Törende konuşan Zelenskiy, Rusya'yı işaret ederek, "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Ukrayna Bayrak Günü'nde Rusya'yı işaret etti:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 16:09

Devlet Başkanı , 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında başkent Kiev'deki Tarihi Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı.

Zelenskiy törende yaptığı konuşmada, Ukrayna bayrağının Ukrayna'ya duyulan sevginin simgesi haline geldiğini belirterek bayrağın herhangi bir şehrin sokaklarında, binalarda, bayrak direklerinde, araba camlarının arkasında veya birinin sırt çantasında görülebileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna Bayrak Günü'nde Rusya'yı işaret etti: "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"

"TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİYE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Zelenskiy, "Bu bayrak, Rus esaretinden geri getirdiğimiz insanlar için bir kurtuluş duygusunu temsil ediyor. Ukrayna renklerini gördüklerinde anlıyorlar, kötülük bitti. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki birçok insanımızın hedefi ve hayali. Bu bayrağı koruyorlar, güvende tutuyorlar çünkü biliyorlar: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak, Ukrayna'nın dört bir yanından yüz binlerce savaşçımızın, sadece belirli bir yönü, sadece Vovchansk veya Dobropillia'yı değil, tüm Ukrayna'yı savunan ve tüm ülkemizin yaşam hakkını kazanmak için hayatlarını riske atan kadın ve erkeklerimizin en değerli şeylerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Bayrak Günü'nde Rusya'yı işaret etti: "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
