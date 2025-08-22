Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Rus bakan Lavrov'dan suçlamalar: Rusya esneklik gösteriyor, Ukrayna 'her şeye hayır' diyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşının son bulması için bazı esneklikler gösterdiğini fakat Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin 'her şeye hayır dediğini' öne sürdü.

Rus bakan Lavrov'dan suçlamalar: Rusya esneklik gösteriyor, Ukrayna 'her şeye hayır' diyor
Dışişleri Bakanı Sergey , ABD'li televizyon kanalı NBC News'e röportaj verdi. Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in lideri Vladimir ile gerçekleştirmesi beklenen zirveye ilişkin, "Putin, zirve gündemi hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır, ancak bu gündem hiç hazır değil. Başkan Putin, gündemin hazırlanması halinde halinde görüşmeye hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

Rus bakan Lavrov'dan suçlamalar: Rusya esneklik gösteriyor, Ukrayna 'her şeye hayır' diyor

''RUSYA BAZILARINDA ESNEKLİK GÖSTERDİ''

Lavrov, Ukrayna'nın anlaşmasına doğru ilerlemeyi engelleyen taraf olduğunu belirtti. Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Lavrov, "Başkan Trump, Anchorage'dan sonra bizim de paylaştığımız birkaç madde önerdi ve bunların bazılarında esneklik göstermeyi kabul ettik" şeklinde konuştu.

Rus bakan Lavrov'dan suçlamalar: Rusya esneklik gösteriyor, Ukrayna 'her şeye hayır' diyor

"ZELENSKİY HER ŞEYE HAYIR DEDİ"

Lavrov, Alaska zirvesinin ardından Washington'da Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, "Başkan Trump bu konuları Washington'daki toplantıya getirdiğinde Washington'ın kabul edilmesi gerektiğine inandığı birkaç ilkenin olduğu herkes için çok açıktı. Bunlar arasında Ukrayna'nın üyeliğinin olmaması, toprak meselelerinin tartışılması da vardı ve Zelenskiy her şeye 'hayır' dedi. Hatta Rus dilini yasaklayan mevzuatın iptaline bile 'hayır' dedi" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı
Zelenskiy'den 'savaşı bitirin' çağrısı: Rusya'ya baskı yapılmalı
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#putin
#barış
#zelenskiy
#nato
#lavrov
#Dünya
