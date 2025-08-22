Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı

Rusya, 1997'de beklemeye aldığı dev kruvazörü 28 yıl sonra uyandırdı. Tekrardan denize indirilen nükleer tahrikli savaş gemisi, soğuk savaşta sınıfının en büyük gemisi olarak biliniyor.

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:46

döneminin en büyük savaş gemilerinden biri olarak kabul edilen nükleer tahrikli kruvazör Admiral Nakhimov, Rusya tarafından 28 yıl sonra yeniden deniz testlerine sokuldu. Kapsamlı modernizasyondan geçen gemi, hala hizmette bulunan tek nükleer tahrikli yüzey savaş gemisi sınıfı olmasıyla dikkat çekiyor.

1983’te Leningrad’da kızağa konulan ve 1986’da “Kalinin” adıyla denize indirilen kruvazör, 1992’de ünlü Rus amiral Pavel Nakhimov’un ismini aldı. 28 bin ton deplasmana sahip Kirov sınıfı savaş kruvazörü, 1988’de Kuzey Filosu’na katıldı. Ancak son seferini 1997’de yaptıktan sonra uzun süre tersanede bekletildi. Modernizasyon süreci ise 2014’te başlatıldı.

Başlangıçta 2018’de tamamlanması öngörülen yenileme çalışmaları, ardı ardına yaşanan gecikmeler nedeniyle 2024’e kadar sarktı.

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı

EKLENEN FÜZE LANÇERİ REKOR KIRDI

Yenilemenin en dikkat çekici yönü, gemiye eklenen 174 dikey füze lançeri oldu. Bu sayı, Çin’in Type 055 destroyerlerindeki 112 ve ABD’nin Ticonderoga sınıfı kruvazörlerindeki 122 hücreyi geride bırakıyor.

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı

MODERNİZASYONA GİREN İLK ÖRNEK

Admiral Nakhimov, Kirov sınıfındaki dört kruvazörün kapsamlı modernizasyona giren ilk örneği oldu. Aynı sınıftan halen görevde bulunan Pyotr Velikiy’nin emekliye ayrılması beklenirken, diğer iki gemi yıllar önce hizmet dışı bırakıldı.

Kirov sınıfı, bugün hala görevde kalan tek nükleer tahrikli yüzey savaş gemisi olma özelliğini koruyor. ABD Donanması, kendi nükleer kruvazörlerini 1990’larda envanterden çıkarmıştı.

Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’un geleceği belirsizliğini korurken, Admiral Nakhimov’un Kuzey Filosu’nun merkez unsuru olması bekleniyor.

Rusya'dan 28 yıl sonra bir ilk! Nükleer savaş gemisinin motoru tekrar çalıştırıldı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Deplasman: 28.000 ton (tam yüklü)

Uzunluk: 251,1 m

Genişlik: 28,5 m

Tahrik: 2 nükleer reaktör, 2 kazan, 2 buhar türbini, 2 şaft

Azami hız: 32 knot (59 km/sa) – karma sistem (CONAS)

Nükleer sistemle hız: 25 knot (46 km/sa)

Menzil: Sınırsız

Mürettebat: 710 subay ve denizci

ABD savaş gemisi alevlere teslim oldu! Japonya imdadına koştu
Filipinler'e ait gemi ortalığı karıştırdı, Çin gemileri çarpıştı
