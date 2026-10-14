Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:49

Zelenskiy’den sitem dolu sözler: "Trump bize ihanet etti, tarihin yanlış tarafında"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra ziyaretinde katıldığı programda ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi. ABD-Rusya dizel anlaşması sonrası ihanete uğramış hissettiğini belirten Zelenskiy, Elon Musk’ın Starlink kısıtlamasının da ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Zelenskiy’den sitem dolu sözler:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 22:49

Ukrayna Devlet Başkanı , İngiltere’nin başkenti ’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Zelenskiy, katıldığı özel bir programda verdiği röportajda, Ukrayna’nın "güçlü bir ortağını kaybettiğini" söyledi. Sunucunun Ukrayna’nın ’yi bir ortak olarak kaybetmekte olup olmadığı sorusu üzerine Zelenskiy, ABD Başkanı ’ı işaret ederek, "Evet, ancak bu bizim yüzümüzden değil. Biz zafiyet gösteremeyiz. Başkan Trump’ın bizim tarafımızı seçmemesi acı verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP TARAFI YANLIŞ SEÇTİ, PUTİN'E KOLAY ZAFER KAZANDIRDI"

Ukraynalı lider, Trump’ın Rusya-Ukrayna diplomasisindeki tutumuna ilişkin, "Ortada olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak ortadaysanız, ortada kalmanız gerekir, yanlış tarafa geçmemelisiniz. Trump’ın danışmanlarının hata yaptığını düşünüyorum. Onu yanlış tarafa kim itiyor bilmiyorum. Bu tarihin doğru tarafı değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den sitem dolu sözler: "Trump bize ihanet etti, tarihin yanlış tarafında"

Trump’ın ABD-Rusya arasındaki dizel tedarik anlaşması ile "yanlış tarafı" seçtiğini savunan Zelenskiy, bu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "kolay bir zafer" kazandırdığını söyledi. Zelenskiy, Trump’ın ihanetine uğramış hissedip hissetmediği sorusuna cevabında, "Açıkçası evet, ancak bu durum benim duygu ve düşüncelerimden daha karmaşık bir halde" dedi.

ELON MUSK VE STARLINK KRİZİ: "İNSANLAR HAYATINI KAYBEDECEK"

ABD’li milyarder ’ın SpaceX şirketinin Ukrayna’nın Starlink uydu internet hizmetine erişimini kısıtlamasına değinen Zelenskiy, bu durumun "büyük bir hata" olduğunu söyledi. Zelenskiy, Kiev yönetiminin Starlink faaliyetlerinin yeniden tesis edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, aksi takdirde "insanların hayatını kaybedeceği" uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy'nin dünyaya duyurduğu sır Güney Kore'yi çileden çıkardı! Başkan Lee'den tehdit geldi
Volodimir Zelenskiy o anları paylaştı: Ukrayna, Rusya'nın savunma tesislerini vurdu
ETİKETLER
#Londra
#elon musk
#donald trump
#ABD
#vladimir zelenskiy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.