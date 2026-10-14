Zelenskiy’den sitem dolu sözler: "Trump bize ihanet etti, tarihin yanlış tarafında"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarını sürdürüyor. Zelenskiy, katıldığı özel bir programda verdiği röportajda, Ukrayna’nın "güçlü bir ortağını kaybettiğini" söyledi. Sunucunun Ukrayna’nın ABD’yi bir ortak olarak kaybetmekte olup olmadığı sorusu üzerine Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ı işaret ederek, "Evet, ancak bu bizim yüzümüzden değil. Biz zafiyet gösteremeyiz. Başkan Trump’ın bizim tarafımızı seçmemesi acı verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"TRUMP TARAFI YANLIŞ SEÇTİ, PUTİN'E KOLAY ZAFER KAZANDIRDI"

Ukraynalı lider, Trump’ın Rusya-Ukrayna diplomasisindeki tutumuna ilişkin, "Ortada olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak ortadaysanız, ortada kalmanız gerekir, yanlış tarafa geçmemelisiniz. Trump’ın danışmanlarının hata yaptığını düşünüyorum. Onu yanlış tarafa kim itiyor bilmiyorum. Bu tarihin doğru tarafı değil" ifadelerini kullandı.

Trump’ın ABD-Rusya arasındaki dizel tedarik anlaşması ile "yanlış tarafı" seçtiğini savunan Zelenskiy, bu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "kolay bir zafer" kazandırdığını söyledi. Zelenskiy, Trump’ın ihanetine uğramış hissedip hissetmediği sorusuna cevabında, "Açıkçası evet, ancak bu durum benim duygu ve düşüncelerimden daha karmaşık bir halde" dedi.

ELON MUSK VE STARLINK KRİZİ: "İNSANLAR HAYATINI KAYBEDECEK"

ABD’li milyarder Elon Musk’ın SpaceX şirketinin Ukrayna’nın Starlink uydu internet hizmetine erişimini kısıtlamasına değinen Zelenskiy, bu durumun "büyük bir hata" olduğunu söyledi. Zelenskiy, Kiev yönetiminin Starlink faaliyetlerinin yeniden tesis edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, aksi takdirde "insanların hayatını kaybedeceği" uyarısında bulundu.